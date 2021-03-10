Среда, 10 Марта 2021 12:16

АрмИнфо.Происходящее на границах Армении не имеет никакого отношения к демаркации, речь идет о ползучей агрессии против РА со стороны Турции, руками Азербайджана. Такого мнение придерживается эксперт в сфере безопасности, экс-советник главы МИД Арцаха Рачья Арзуманян.

"Турция берет под свой контроль стратегические высоты и дороги Армении. Ничего нового, на самом деле. Хорошо отработанная стратегия и тактика оперирования в серой зоне. Можно даже сказать классика. Чтобы работать таким образом, Армению необходимо было превратить в серую зону, парализовав политическое поле, государственный аппарат и силовой блок. Задача в целом решена, благодаря таким же грамотным действиям России. Тоже классика, которая выпукло видна, если занимаешься проблемой", - подчеркивает эксперт, при этом констатируя, что РФ и Турция хорошо и даже блестяще умеют работать в серой зоне, - наработали необходимый опыт на Ближнем Востоке, Северной Африке, Украине.

Вместе с тем Арзуманян убежден, что для того, чтобы уверенно говорить о серой зоне, остается чуть-чуть. "Взорвать политический процесс в Армении, увести его из конституционного поля, не дать армии стабилизировать ситуацию внутри страны и давать "щепотку" военных действий уже на территории Армении. Нет, на первом этапе не в столице, Ереване, на периферии, хотя кто его знает. Может и Ереван зацепить, близко к границе, соблазн попугать жителей столицы. Пока я не понимаю только один момент. Почему РФ отдает стратегические высоты и контроль над дорогами Турции? Элемент стратегии РФ, который напрягает", - подытожил эксперт.