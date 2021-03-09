Вторник, 9 Марта 2021 17:11

АрмИнфо.GIZ выдает гранты на усиление армянских лабораторий тестирования COVID-19. Об этом сообщает посольство Германии в РА.

С целью смягчения последствий пандемии коронавируса еще весной 2020 года Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ) в рамках своего портфеля программ, стимулирующих партнерство между общественным и частным секторами, инициировало специальную грантовую программу (develoPPP) для частных компаний в развивающихся странах.

В сообщении отмечается, что в рамках этой программы поддержки одна из армянских диагностических лабораторий получила от GIZ грант в размере 200 тыс. евро, благодаря чему возможности тестирования увеличатся до 1000-2000 ПЦР в день. С этой целью приобретены лабораторное и рентгеновское оборудование, и смежные принадлежности, которые после завершения программы в 2023 году будут переданы Минздраву РА.

В рамках программы будут проведены также курсы переподготовки персонала лаборатории и соответствующих сотрудников министерства.

Отметим, что GIZ является действующим в глобальном масштабе федеральным предприятием, занимающимся международным сотрудничеством в интересах устойчивого развития. GIZ оказывает поддержку Федеральному правительству Германии в деле реализации его целей в области политики содействия развитию. GIZ предлагает перспективные решения по политическому, экономическому, экологическому и социальному развитию в глобальном мире, а также поддерживает процессы комплексных реформ и преобразований, в том числе, и в сложных условиях. GIZ оказывает помощь людям и обществам в более чем 130 развивающиъхся, пороговых и промышленных странах мира.