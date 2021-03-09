Вторник, 9 Марта 2021 14:47

АрмИнфо.Москва традиционно не заинтересована в дестабилизации обстановки в Армении. И, не имея никакой предрасположенности против премьер-министра Никола Пашиняна, соответственно лишена какого-либо желания вмешиваться во внутренние дела Армении. Подобное мнение выразил АрмИнфо исполнительный директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин.

"Подобная позиция, на мой взгляд, является единственно возможной в условиях, когда Россия оказалась по горло вовлечена в обеспечение мирного процесса в Арцахе и вокруг Арцаха. И особенно в условиях, когда каждый шаг Москвы может рассматриваться как попытка усилить собственное политическое влияние в Армении. Со всеми сопутствующими негативными последствиями для ситуации в стране", - заметил он.

В этом свете, Россия сегодня, по оценкам эксперта, лишь отслеживает ситуацию в Армении, которая уже зашла в тупик. А действия Москвы в Армении ограничиваются реализацией различных экономических проектов, а также реализацией миротворческой миссии в Арцахе. Тупиковость ситуации Лепехин обусловил резким падением рейтинга премьера Пашиняна по результатам 44-х дней войны и попытками оппозиции достичь его отставки и внеочередных выборов.

Подобная перспектива, согласно эксперту, противоречит интересам Пашиняна. В этом свете, премьер в свою очередь делает резкие шаги, еще более дестабилизирующие ситуацию. В числе которых он отметил отставку замначальника и требование Пашиняна об отставке начальника ГШ. Еще одним катализатором нагнетания ситуации Лепехин считает разделяющие общество на две части митинги с участием сторонников и противников Пашиняна.

"Проблема усугубляется тем, что столкновение не гарантирует победы ни одной из сторон данного противостояния. И подобная неопределенность в Армении может продлиться еще очень долго. Точнее до тех пор пока одна из сторон не пойдет на решительные шаги. Оппозиция пока что о таких шагах, судя по всему, не задумалась. А власть уже решила смягчить и разбавить общественное недовольство референдумом по реформированию Конституции", - заметил он.