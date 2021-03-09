Вторник, 9 Марта 2021 14:42

АрмИнфо. Парламентская комиссия по изучению эффективности мероприятий, осуществленных Правительством и Комендатурой Армении по предотвращению распространения и борьбы с новым типом коронавируса (COVID 19) выявила неточности в представленных отчетах Всеармянского фонда <Айастан> об осуществленных расходах в рамках кампании <Вместе преодолеем пандемию Covid-19>.

Об этом 9 марта заявил в ходе заседания Комиссии ее председатель Аркадий Хачатрян. Отметим, что комиссия была создана по и инициативе парламентской оппозиции в лице фракций <Процветающая Армения> и <Просвещенная Армения> в июле 2020 год.

Хачатрян, в частности, рассказал, что согласно представленным комиссии Фондом данным, в период с 13 марта по 27 августа 2020 в рамках вышеуказанной инициативы было собрано 325.6 млн. драмов, (около 650 тыс долларов США) из коих 154.8 млн.драмов приходится на долю частных компаний, 18.1 млн. драмов - физлиц в Армении и Диаспоре, 152.6 млн. драмов - действующих в Диаспоре местных отделений фонда <Айастан>.

При этом, Комиссия изучила и представленный на сайте Фонда отчет, согласно которому по положению на 22 июля 2020 года было собрано порядка $800 тыс., из коих $695.2 тыс. было направлено на приобретение различных медицинских принадлежностей и оборудования, на финансовое содействие персоналу скорой помощи, на обеспечение питанием нуждающимся гражданам пожилого возраста и многим репатриантам.

<Есть некоторые несоответствия в цифрах, которые нуждается в разъяснениях. Мы попросили у Фонда представить нам дополнительные сведения, однако нам ответили, что мы сможем получить эти данные только после того, как Попечительский совет Фонда представит свой годовой отчет. Но дело в том, что нам не нужна полная информация о деятельности Фонда, нам нужны данные по части борьбы с коронавирусом. Что мешает руководству Фонда сейчас представить нам эту информацию?>,- задался вопросом Хачатрян.

Отметим, что данная программа реализовывалась в сотрудничестве с Президентом РА, Президентом Республики Арцах, канцелярией Главного комиссара диаспоры, Министерства здравоохранения РА и Министерства иностранных дел РА. К сбору средств присоединилось свыше 1000 человек и организаций из 18 стран мира. -