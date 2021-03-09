Вторник, 9 Марта 2021 14:41

АрмИнфо. 8 марта министр юстиции РА Рустам Бадасян встретился со своим японским коллегой Йоко Камикава. Рустам Бадасян принимает участие в работе 14-го Конгресса ООН по предупреждению преступности (UNODC), который проходит в Киото (Япония) с 5 по 11 марта.

Как сообщает пресс-служба Минюста РА, Рустам Бадасян поблагодарил японскую сторону за приглашение принять участие в Конгрессе, теплое гостеприимство, отметив, что Армения и Япония имеют много общего: древняя цивилизация, богатая культура, новаторский дух. Армянский министр высоко оценил позицию Японии в Совете ООН по правам человека по вопросу возвращения армянских военнопленных, а также за гуманитарную помощь в размере $3,6 млн, предоставленную правительством Японии Армении для нейтрализации последствий Арцахской войны. Рустам Бадасян, касаясь широкомасштабной военной агрессии, развязанной Азербайджаном против народа Арцаха под эгидой Турции в сентябре 2020 года, отметил, что в течение этих 44 дней армянский народ стал свидетелем грубых нарушений международных конвенций. "В настоящее время нас беспокоит вопрос с возвращением армянских военнопленных. Азербайджан отказывается их экстрадировать, несмотря на соглашение о прекращении огня. Это грубое нарушение Азербайджаном Конвенции ООН об обращении с военнопленными", - сказал министр.

Йоко Камикава, в свою очередь, поблагодарила армянского министра за участие в работе Конгресса. Она указала на сложившееся

эффективное сотрудничество с Арменией, выразив готовность продолжать его. Японский министр выразила надежду, что Киотская декларация, одобренная Конгрессом, станет руководством для государств по укреплению верховенства закона, и заверила, что как страна, председательствующая в Конгрессе, Япония будет продолжать содействовать установлению верховенства закона.

Затем министры обменялись мнениями, подчеркнув, что взаимные контакты на высоком уровне являются хорошей основой для углубления двустороннего сотрудничества.