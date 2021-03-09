Вторник, 9 Марта 2021 12:33

АрмИнфо.Борьбы за влияние России или Запада в текущих внутриполитических событиях в Армении я не усматриваю. Подобное мнение выразил АрмИнфо руководитель рабочей группы Кавказа и Центральной Азии Института востоковедения РАН Александр Скаков.

"Отсутствие подобной борьбы обуславливается довольно просто - премьер-министр Армении Никол Пашинян не является фигурой, против которой стоит бороться и, тем более, пытаться решать какие-то вопросы. Его текущее состояние я бы оценил как "хромая утка", уход которой является делом нескольких месяцев, если не недель. Соответственно, он не может быть политической опорой ни внутри страны, ни, тем более, для внешних партнеров", - подчеркнул он.

Основной особенностью внутриармянского противостояния, по оценкам Скакова, является отсутствие харизматичного альтернативного Пашиняну лидера, соответственно, консолидированной позиции общества. Лидеры есть, возможно, для завтрашнего, но не для сегодняшнего дня. Меж тем, текущий кризис требует незамедлительного разрешения. В любом случае, российский эксперт убежден в скором уходе Пашиняна с поста премьера.

При этом, слабый Пашинян на посту руководителя Армении, согласно Скакову, вполне приемлем, более того, выгоден для соседних Турции и Азербайджана. Меж тем, для Запада и России то уйдет ли Пашинян сегодня или завтра не имеет абсолютно никакого значения. Причина - отсутствия у Армении геополитических альтернатив и как следствие возможностей для резкого внешнеполитического маневрирования.

Комментируя, в этом свете, перспективу углубления сотрудничества Армении с НАТО на фоне усилившегося по итогам 44-х дневной войны мнения о неэффективности ОДКБ и обеспечиваемой Москвой системы безопасности в целом, Скаков посчитал подобный ход событий вполне естественным. При этом, напомнив, что для Армении НАТО в первую очередь означает Турция. И, несмотря на любые проблемы Анкары с Брюсселем и с Вашингтоном, все пути в НАТО, по его убеждению, лежат через Турцию.

"В конце концов, ни НАТО, ни Евросоюз, ни даже Минская группа ОБСЕ атаку на Арцах не остановили. В то время как вполне могли это сделать. Как минимум, попытаться это сделать посредством серьезных усилий. Поэтому в Армении, конечно, могут видеть в НАТО некую панацею от всех бед, но я серьезно сомневаюсь, что НАТО может или сделает что-то для Армении. Как следствие от подобного крена в армянской политике выиграет лишь Турция. За примером далеко ходить не надо, просто посмотрите на соседнюю Грузию", - заключил российский эксперт.