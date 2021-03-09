Вторник, 9 Марта 2021 12:16

АрмИнфо. В МИД Армении подтвердили факт прекращения деятельности руководителя офиса ЮНИСЕФ в РА Марианн Кларк-Хатинг.

Так, пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян в беседе с АрмИнфо сообщила, что недостатки представителя ЮНИСЕФ в Армении в выполнении ее мандата, стиль работы без сотрудничества были проблематичными для армянской стороны, в связи с чем, правительство РА решило прекратить деятельность Кларк-Хаттинг как представителя ЮНИСЕФ в нашей стране.

"Решение было доведено до сведения постоянного координатора ООН и представителей ЮНИСЕФ", - отметила она.

Ранее в СМИ была растиражирована информация, что руководитель офиса ЮНИСЕФ в Армении Марианн Кларк-Хатинг подозревается в шпионаже в пользу Азербайджана и Великобритании. Сообщалось, что власти Армении объявили Кларк-Хатинг персоной нон-грата. Напомним, что Клар-Хатинг возглавила ереванский офис ЮНИСЕФ в июле 2020 г.