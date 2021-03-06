Суббота, 6 Марта 2021 14:09

АрмИнфо. Большая группа участников первой карабахской войны перед зданием Министерства обороны Армении проводит акцию в поддержку начальника Генерального штаба вооруженных сил страны Оника Гаспаряна.

Примкнувший к участникам акции политолог Арман Сагателян заявил журналистам , что для нынешних властей Армении осуществленный ими переворот куда более важен, чем победа в первой карабахской войны. "Эти циники возлагают цветы к могиле Вазгена Саркисяна и молчали, когда совершался акт вандализма в отношении памятника Вазгену Саркисяну в городе Шуши, в городе, который они подарили азербайджанцам ", - заявил Сагателян. Он добавил, что перед зданием МО РА будет проведен митинг, после которого участники акции шествием направятся на проспект Баграмяна, где присоединяться к активистам "Движения по спасению родины".

Он подчеркнул, что власти, заявляя о попытке военного переворота, предпринимают попытки внести панику среди общественности. Они, по словам Сагателяна, демонстративно размещают снайперов на общественных зданиях, стволы которых нацелены на мирных граждан, и при этом заявляют о каких-то попытках военного переворота. Между тем, заявление генерального штаба свидетельствует о том, что ГШ, выражая обеспокоенность складывающейся ситуацией, обратился с призывом разрешить глубокий и серьезный кризис политическими и здравыми методами.

Напомним, Генштаб ВС Армении 25 февраля потребовал отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, заявив, что политическое руководство ведет государство к опасной грани. В ответ премьер заявил о попытке переворота и подписал решение об увольнении начальника Генштаба ВС Оника Гаспаряна. Однако президент Армен Саркисян не подписал этот документ и с возражениями отправил указ Пашиняна в аппарат премьера. Между тем, глава правительства повторно отправил документ президенту. В итоге тот обратился в Конституционный суд.