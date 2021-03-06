Суббота, 6 Марта 2021 13:06

АрмИнфо. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в очередной раз обрушился с нападками на Армению.

Выступая накануне на VII съезде правящей партии "Йени Азербайджан", Ильхам Алиев заявил, что Баку будет принуждать Ереван к созданию Зангезурского коридора. "Мы готовы к сотрудничеству (с Арменией). Сколько раз уже встречались вице-премьеры?

Сейчас Армения отказывается сотрудничать. Теперь Армения хочет помешать реализации Зангезурского коридора. Но это им не удастся. Мы будем их принуждать", - заявил Алиев, слова которого цитирует Интерфакс.

Он отметил, что в настоящее время на столе переговоров уже есть ряд транспортных и коммуникационных проектов. "Одним из последствий войны, конечно же, является Зангезурский коридор, который сегодня является предметом обсуждения. Зангезурский коридор - историческое достижение. То, что этот вопрос особо отражен в Трехсторонней декларации, является для нас большой политической победой. В настоящее время ведется активная работа по деятельности Зангезурского коридора, есть много предложений, много транспортных и коммуникационных проектов уже обсуждаются, и это будет нашим очередным историческим успехом", - добавил Алиев.