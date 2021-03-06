Суббота, 6 Марта 2021 12:02

АрмИнфо.Американский политик, сенатор США от штата Нью-Джерси, председатель влиятельного сенатского комитета по международным отношениям Боб Менендес (Демократическая партия) потребовал от администрации Джо Байдена присоединиться к Конгрессу в вопросе признания Геноцида армян. Об этом сообщает Армянский национальный комитет Америки (ANCA).

В своем требовании, которое он озвучил во время процесса утверждения Венди Шерман на должность заместителя госсекретаря США, сенатор также потребовал от администрации США предпринять шаги по освобождению армянских заложников, незаконно удерживаемых Азербайджаном.

"Я надеюсь, что президент сохранит свое обязательство признать Геноцид армян. Сенат Соединенных Штатов единогласно принял его. В прошлом году я был горд присоединиться к этому решению. Пора и президенту США сделать то же самое, что сделал Конгресс . Давайте назовем факты истории своими именами", - заявил Боб Менендес, добавив, что начал консультации со своими коллегами по Сенату для совместного обращения к президенту Байдену.

"Независимо от того, признает ли президент США Геноцид армян или потребует освобождения армянских военнопленных, сенатор Менендес является принципиальным, сильным и стойким нашим сторонником, эффективно продвигающим как наши интересы в США, так и наши американские ценности", - сказала член национального совета "Ай-Дата" Ани Чагласян. Она выразила благодарность Бобу Менендесу за его позицию в вопросах, представляющих особый интерес для армянской общины и партнеров по коалиции.