Суббота, 6 Марта 2021 12:01

АрмИнфо. Армянский национальный комитет Америки (ANCA) приветствует новый законопроект, представленный лидерами "Армянской группы " Конгресса США, призывающий Азербайджан немедленно освободить более 200 армянских военнопленных и гражданских лиц, незаконно удерживаемых в заложниках более 100 дней, после трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года о прекращении огня между Азербайджаном и Арменией. Об этом говорится в сообщении ANCA.

Источник отмечает, что в двухпартийной резолюции Палаты представителей США, инициированной конгрессменами Адамом Шиффом, Гасом Билиракисом, Джеки Спейер, Дэвидом Валадао и Фрэнком Паллоне-младшим, приводятся данные о жестоком обращении азербайджанскими вооруженными силами с армянскими военнопленными, подвергая их физическому насилию и унижению, обезглавливанию, казни без надлежащего судебного разбирательства и осквернения человеческих останков. Особо подчеркивается серьезная обеспокоенность по поводу состояния армянских женщин, которые могут подвергаться сексуальному насилию и другим видам жестокого обращения.

В документе содержится призыв к Государственному департаменту США начать активное взаимодействие с властями Азербайджана, в том числе,

в рамках процесса Минской группы ОБСЕ, по соблюдению Азербайджаном своих обязательств, принятых в соответствии с трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года и международным правом по немедленному освобождению всех военнопленных и гражданских лиц.

"ANCA приветствует этот мощный призыв Конгресса к сильному и устойчивому американскому руководству в требовании немедленного освобождения Азербайджаном более 200 незаконно удерживаемых армянских заложников", - сказал исполнительный директор ANCA Арам Ампарян, выразив благодарность конгрессмену Адаму Шиффe и его коллегам в руководстве "Армянской группы" за продвижение этой двухпартийной инициативы.

Лидеры Армянской группы разослали письмо своим коллегам из Палаты представителей США с призывом присоединиться к инициативе в качестве соавторов документа, который должен быть введен в обращение на следующей неделе.