Пятница, 5 Марта 2021 17:45

АрмИнфо. Апелляционный уголовный суд отменил меру пресечения в отношении бывшего руководителя аппарата Национального Собрания Ара Сагателяна.

По словам адвоката Миграна Погосяна, судья освободил Сагателяна из-под стражи за отсутствием разумных подозрений. Он освобожден прямо в зале суда.

Напомним, что решением суда общей юрисдикции Еревана под председательством судьи Анны Меликсетян, экс-глава аппарата НС Ара

Сагателян был арестован сроком на два месяца в рамках скандального дела о фейке Gagik Soghomonyan. Сагателяну предъявлено обвинение по ст.226 (возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды),

226.2 (публичные призывы к применению насилия, оправдание насилия или пропаганда насилия) и 307.4 (нарушение правил публикации или распространения информации в период режима военного положения) УК РА. Другими фигурантами этого дела являются экс-депутат парламента, политолог, соучредитель медиахолдинга <Каряк медиа> Карен Бекарян, Мгер Авакян и Арам Саркисян. Все они были задержаны, но суд отклонил ходатайство СНБ об их аресте.