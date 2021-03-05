Пятница, 5 Марта 2021 17:29

АрмИнфо. Ватикан признает важную роль России в поиске выхода из нагорно-карабахского конфликта. Об этом секретарь по отношениям с зарубежными государствами Ватикана Пол Ричард Галлахер.

"Россия сыграла важную роль в разрешении карабахского конфликта", - сказал глава ватиканской дипломатии, передает ТАСС.

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Ситуация вокруг Нагорного Карабаха, обострилась 27 сентября 2020 года. Азербайджан развязал широкомасштабную агрессию против Арцаха. 9 ноября президент России Владимир Путин, лидер Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе. Согласно договоренностям, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе размещаются российские миротворцы.