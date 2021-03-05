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АрмИнфо. Ватикан признает важную роль России в поиске выхода из нагорно-карабахского конфликта. Об этом секретарь по отношениям с зарубежными государствами Ватикана Пол Ричард Галлахер.
"Россия сыграла важную роль в разрешении карабахского конфликта", - сказал глава ватиканской дипломатии, передает ТАСС.
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Ситуация вокруг Нагорного Карабаха, обострилась 27 сентября 2020 года. Азербайджан развязал широкомасштабную агрессию против Арцаха. 9 ноября президент России Владимир Путин, лидер Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе. Согласно договоренностям, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе размещаются российские миротворцы.
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|Global Finance шестой год подряд признает Америабанк Лучшим инвестиционным банком Армении
|Акция по кредитам в рассрочку в преддверии весеннего праздника!
|Ватикан признает важную роль России в разрешении карабахского конфликта
|Омбудсмен Армении предложил создать в Сюникской области демилитаризованную зону шириной 5-7 км
|Армения в этом году не примет участия в "Евровидении"
|Экс-глава СНБ РА: Противостояние правительство Армении с Вооруженными силами имеет два возможных исхода
|Ереван обвинил президента Азербайджана в попытке сорвать реализацию трехстороннего заявления по Карабаху
|Депутат от власти: Слова премьер-министра Армении о "скулящих в подворотнях судьях" были вырваны из контекста
|Работающие в Армении студенты получили возможность возместить плату за обучение путем компенсации подоходного налога
|Иран и ЕАЭС начнут переговоры по реализации Соглашения о свободной торговле
|Политсовет партии "Процветающая Армения" обсудит целесообразность встречи с главой армянского правительства
|Замминистра обороны Армении отказался комментировать действия ВС Азербайджана у Воротана
|Эдмон Марукян: Политический кризис в Армении еще более углубился
|Замначальника Генштаба: Все военнослужащие ВС Армении в составе армии и рядом с ней
|Депутат: Вокруг кандидатов в судью Кассационного суда Армении сложилась абсурдная ситуация
|Парламентарий: Пашинян призывает к солидарности. Оппозиция к насилию
|За сутки в Армении выявили 442 новых случая заражения коронавирусом
|ЮКЖД ввела в эксплуатацию 70 новых полувагонов
|Страны СНГ намерены создать комиссию по правам человека
|Поисковые работы спасательных отрядов ГСЧС МВД в южной части Арцаха не дали результатов
|Вопрос о немедленном возвращении армянских военнопленных из азербайджанского плена был поднят Омбудсменом Армении в Бундестаге ФРГ
|Бундестаг ФРГ лишил иммунитета депутата в связи с азербайджанской аферой
|В МИД РА состоялось мероприятие, посвященное вступлению в силу CEPA
|Мария Захарова: При посредничестве российских миротворцев Армения и Азербайджан обменялись 79 пленными
|IDBank просит своих клиентов, принявших участие в военных действиях, обратиться в Банк до 31-го марта.
|Премьер-министр Армении подписал прошения об отставке заместителей губернаторов Армавирской и Гегаркуникской областей
|Кочарян: Армении нужно найти формулу такой интеграции с Россией, которая позволит восстановить вооруженные силы страны
|В Армении появится Мемориал памяти жертв арцахской войны и без вести пропавших
|Эрдоган продолжает рьяно давать оценки внутриполитическим процессам в Армении
|В результате тайного голосования в парламенте ни один из претендентов не был избран судьей Кассационного суда
|В Москве в арт-пространстве посольства Армении состоялась презентация обновлённой линейки легендарного коньяка "Арарат"
|Ашхабад: о чем говорит название туркменской столицы
|Роберт Кочарян призвал президента Армении немедленно обратиться в Конституционный суд по вопросу увольнения начальника Генштаба
|Впредь в Армении обжаловать акты за нарушение ПДД можно будет в письменной форме
|Кремль: Большинство политиков Армении являются сторонниками дальнейшего укрепления отношений с Россией
|Встреча лидера оппозиционной партии с премьер-министром РА не дала каких-либо результатов
|Тиран Хачатрян обратился в суд с требованием признать недействительным указ президента об его увольнении
|Роберт Кочарян: Идеи, пропагандируемые фондом Сорос, идут вразрез с той ролью, которую Армения могла бы играть в регионе
|Роберт Кочарян: Обстоятельства исхода боевых действий в зоне карабахского конфликта должно устанавливать следствие
|Роберт Кочарян не планирует в ближайшее время возглавлять оппозиционное движение или создавать партию
|Москва вновь подчеркивает: Происходящее в Армении - это внутреннее дело суверенного государства
|Депутат: Армения шаг за шагом движется к экономическому, социальному и финансовому коллапсу
|Вернуть Южный Кавказ в конец 80-х Москве не удастся
|Минздрав Армении ожидает роста числа заболевших коронавирусом
|СК Армении: С Вазгена Манукяна взята подписка о невыезде
|ЕС и США продолжат оказывать содействие Армении в развитии гражданского общества и демократии
|Депутат армянского парламента главе ВСС: Мы придем за Вами
|Оппозиционер: Я не намерен отвечать ни на один вопрос следствия, речь идет о политическом преследовании
|Залкалиани: Тбилиси может стать "своеобразной платформой" для Азербайджана и Армении для сотрудничества в экономических проектах
|Еврокомиссия осудила нападение азербайджанцев на собор Св. Казанчецоц в Шуши в ходе боевых действий
|Госдеп США: Армения является транзитной страной для наркотрафика в Европу и Россию
|Армянская Ассамблея Америки запустила новый веб-сайт
|Глава МИД РА переговорил со своим итальянским коллегой
|Вице-премьер рассказал о переговорах по возвращению в Армению угнанного самолета
|Гегам Манукян: Против единого оппозиционного кандидата Вазгена Манукяна возбуждено уголовное дело
|Затулин: Было бы странно предъявлять ушедшей от коммунизма России претензии к Московскому и Карскому договорам
|Депутат: Эйфория победы вокруг Карабаха играет с Азербайджаном злую шутку
|Ара Айвазян: Давление на Азербайджан в вопросе возвращения армянских пленных со стороны международного сообщества усиливается
|Читать больше
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