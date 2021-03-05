Пятница, 5 Марта 2021 16:58

АрмИнфо. Омбудсмен Армении Арман Татоян предложил создать в Сюникской области демилитаризованную зону шириной 5-7 км пока не будет завершен процесса <уточнения> границ.

Так, 5 марта в ходе пресс-конференции в Ереване омбудсмен Армении Арман Татоян напомнил важности, согласно международному праву и практике того, чтобы в основе процесса уточнения границ были приоритет права, демократия, права человека.

"Причем это не на усмотрение, а императив. Если эти нормы не соблюдаются, правомерность процесса под огромным вопросом. Процесс, если уже проводится, должен проходить по итогаv работы комиссий с участием инженеров, историков, при сотрудничестве с местными жителями, а также с использованием сохранившихся карт делимитации границ времен СССР. Сейчас происходит грубейшее нарушение прав жителей, в первую очередь детей. Созданы серьезные угрозы права на жизнь и собственность", - сказал Татоян, констатировав, что в селе Неркин Ханд школа находится в 500 м от азербайджанского поста, откуда стреляют.

В этой связи он указал на нарушение физической и психической неприкосновенности. Он также указал на то, что несмотря на наличие у сельчан законных документов, выданных Кадастровым комитетом, они но не могут физически пользоваться своей собственностью - они на <азербайджанской> территории, или под прицелом азербайджанцев.

"И такая ситуация во многих селах. Существует международная судебная практика использования кадастровых документов при уточнении границ. Об этом же говорится в соответствующем документе ОБСЕ и ООН. В результате проводимого процесса появилась огромная проблема пользования садами и пастбищами, а в Мегри водой. Нарушено право на предпринимательскую деятельность - решением правительства на основании закона РА о границе 200 га территория в Гегаркунике было предоставлено компании. На 75 га были сделаны инвестиции на сумму свыше 5 млн долларов. Речь о ветряках. Теперь там азербайджанские военные, что лишило компанию возможности использовать и остальную часть. Дело передано представителю РА в ЕСПЧ для представления межгосударственной жалобы", - отметил омбудсмен.

Вместе с тем Татоян подчеркнул недопустимость нахождения азербайджанских вооруженных военных - неважно какого рода войск, в непосредственной близости от армянских населенных пунктов.

"Тем более, что они еще и прибегают к провокациям. Люди с оружием, которые всего 2 месяца назад убивали и пытали наших соотечественников. Поэтому объяснения наших госорганов не выглядят убедительно. На ситуацию необходимо смотреть комплексно. Флаги и вывески, которые азербайджанцы используют как предлог, чтобы выставить рядом военных. Это же используется как предлог для их передвижения. Дошло до того, что люди в ночное время избегают ехать в больницу из-за азербайджанских военных. А если на так называемом <азербайджанском> участке, по которому наше СНБ советует быстро ехать, произойдет ДТП или преступление? По законам какой страны, представителями какой страны будет проводиться расследование? Пока все эти вопросы не решены, зона должна быть демилитаризирована. Процесс идет с непозволительной быстротой, применяется механическое определение границы при отсутствии оснований или плохого обоснования, налицо непредсказуемость последствий и неучастие жителей, полное нарушение установившейся сельской жизни, тотальные грубейшие нарушения прав жителей - и в непосредственной близости военные страны, которая декларирует этнические чистки и геноцид>, - подчеркнул Арман Татоян.

Омбудсмен Армении подчеркнул необходимость незамедлительного прекращения процесса, добавив, что происходящее в корне противоречит всем конвенциям и другим правовым актам.

Татоян также представил доказательства проводимой Азербайджаном и в первую очередь президентом этой страны политики ненависти к армянам, конечная цель которой - полное истребление армянской нации и захват армянской территории, которую в АР преподносят как <свою историческую родину>. Вместе с тем он представил несколько видео материалов убийства, пыток и побоев пленных армян, снятые и опубликованы в соцсетях азербайджанскими военными.