Пятница, 5 Марта 2021 16:53

АрмИнфо. В этом году Армения не будет участвовать в международном песенном конкурсе "Евровидение". Об этом говорится в сообщении Общественного телевидения Армении.

При этом подчеркивается, что такое решение было принято после всесторонних обсуждений и переговоров.

"Произошедшие события, нехватка времени и другие объективные обстоятельства несовместимы с должным представлением Армении в песенном конкурсе", - говорится в сообщении Общественного телевидения.

Напомним, что 65?й юбилейный конкурс "Евровидение-2020", который должен был состояться в Нидерландах после победы представителя страны Дункана Лоуренса с песней <Arcade> на конкурсе 2019 года, проходившем в Тель-Авиве, Израиль был отменённый в связи с пандемией COVID-19. Это стало первым случаем отмены конкурса за всю его историю.

Напомним, что в середине 1950-х годов члены Европейского вещательного союза (ЕВС) <загорелись> идеей создания зрелищной развлекательной программы, которая бы способствовала культурному объединению послевоенной Европы. В январе 1950 года генеральный директор Швейцарского телевидения Марсель Безансон предложил международный конкурс песни, определявший лучшую песню Европы. Его идея была одобрена на Генеральной Ассамблее ЕВС в Риме 19 октября 1955 года. За образец был взят музыкальный фестиваль в Сан-Ремо (Италия).

Официально заявленная цель конкурса звучала так: конкурс песни <Евровидение> - это ежегодный фестиваль, который транслируется по Европе и создан, <чтобы способствовать появлению талантливых и оригинальных песен в жанре поп-музыки при помощи соревнования между

авторами и певцами и путём сравнения их творчества на международном уровне>. На самом же деле, шоу попросту должно было способствовать увеличению популярности телевидения в 1950-х годах.

Конкурс, изначально известный как <Гран-при "Евровидения">, впервые прошёл в городе Лугано (Швейцария) 24 мая 1956 года. Участвовало семь стран, каждая из которых представила по 2 песни. Это был единственный случай, когда одна страна представляла более одной песни. Конкурс выиграла страна-хозяйка, которую представляла Лиз Ассиа с песней <Refrain>.

Со временем число желающих принять участие в конкурсе постоянно росло, и их одновременное выступление стало невозможным. Тогда было принято решение отстранять от конкурса, проводящегося в следующем году, страны, показавшие наихудшие результаты. В 2004 году конкурс разделили на полуфинал и финал, для того, чтобы все желающие страны могли участвовать в конкурсе. С 2008 года проводится 2 полуфинала.