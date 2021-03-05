Пятница, 5 Марта 2021 15:40

АрмИнфо. Противостояние правительство Армении с Вооруженными силами имеет два возможных исхода. Такого мнения придерживается экс-глава СНБ Армении, чрезвычайный и полномочный посол Давид Шахназарян.

Так, в сообщении, поступившем в АрмИнфо от Шахназаряна, в частности говорится: "Либо будет арестован премьер-министр Никол Пашинян, либо начальник Генерального Штаба Оник Гаспарян. Другого варианта нет и решение пока еще за генерал-полковником Оником Гаспаряном".

Отметим, что 28 февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян второй раз отправил президенту РА проект указа об увольнении с должности начальника Генштаба РА.

Поводом для такого решения стало заявление, распространенное Генштабом РА 25 февраля. Тогда начальник Генштаба и 40 высокопоставленных офицеров выступили с совместным заявлением, в котором призвали премьера уйти в отставку. Пашинян воспринял этот призы как "попытку военного переворота" и подписал указ об увольнении Гаспаряна. Однако, 27 февраля президент РА с возражениями отклонил проект указа об увольнении Гаспаряна.

2 марта президент Армении заявил, что не подпишет проект указа об увольнении Оника Гаспаряна, и руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 169 Конституции, Президент Республики отдельным заявлением обратится в Конституционный суд с просьбой решить вопрос о соответствии Конституции Закона РА <О военной службе и статусе военнослужащего> от 15 ноября 2017г.

Реагируя на это заявление президента в Генштабе подчеркнули, что начальник Генштаба ВС Армении, генерал-полковник Оник Викторович Гаспарян до истечения 8-дневного срока (после обращения президента в Конституционный суд начинают действовать другие сроки) продолжит службу Родине и народу, является высшим военным командиром вооруженных сил.