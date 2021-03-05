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АрмИнфо. Политический кризис в Армении еще более углубился. Об этом 5 марта в ходе парламентских брифингов заявил лидер оппозиционной партии "Просвещенная Армения" и одноименной фракции Национального Собрания РА Эдмон Марукян.
По его словам, к имеющемуся кризису добавилась ситуация с Генеральным штабом вооруженных сил страны. По этой причине партия выступила с инициативой оставить Генштаб в покое и пойти на выборы.
Это предложение было внесено Эдмоном Марукяном в ходе вчерашней встречи с премьер-министром РА Николом Пашиняном, однако к каким-либо договоренностям стороны не пришли. "Партия "Просвещенная Армения" продолжит работу по поиску решений для вывода страны из этой ситуации. На этом этапе решение видится в том предложении, которое было сделано ", - заявил депутат, призвав политические силы страны примкнуть к этой инициативе, что необходимо для скорейшего разрешения ситуации. Единственной возможностью для достижения этой цели являются внеочередные парламентские выборы.
Он заметил, что решение данной проблемы во многом зависят от предстоящих переговоров. "Без нашего участия невозможна организация внеочередных выборов, а мы, в свою очередь, не сможем решить этот вопрос без участия других. Это процесс, который требует консенсуса. Это и требование народа по выводу страны из нынешней ситуации, поскольку люди в этих условиях уже просто сходят с ума. Нет у всех есть возможность приобрести билеты и улететь из этой страны, просто есть общественное требование по решению проблемы", - заметил Эдмон Марукян. Он добавил, что в случае отказа со стороны премьер-министра пойти на досрочные выборы, будут предприняты шаги по поиску других вариантов.
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|Кремль: Большинство политиков Армении являются сторонниками дальнейшего укрепления отношений с Россией
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