Пятница, 5 Марта 2021 11:50

АрмИнфо.Вопрос о немедленном возвращении армянских военнопленных, содержащихся в Азербайджане был поднят Омбудсменом Армении Арманом Татояном в ходе специального обсуждения в Бундестаге Германии.

Как сообщает пресс-служба офиса Защитника прав человека Армении, выступая с отдельным докладом на специальной онлайн-дискуссии по вопросу армянских военнопленных, содержащихся Азербайджане, Татоян, поднял вопрос об императиве возвращения армянских военнопленных и мирных жителей.

Омбудсмен РА отметил, что власти Азербайджана искусственно затягивают и политизируют этот процесс, чтобы причинить душевные страдания армянскому обществу и особенно семьям пленных, а также создать напряженность в стране.

Защитник прав человека Армении подробно представил международные нормы гуманитарного права и прав человека, которые требуют немедленного освобождения и безопасного возвращения пленных. Более того, грубым нарушением международного гуманитарного права и прав пленных является их представление как <террористов>, так как речь идет о продолжающемся вооруженном конфликте.

Татоян также предоставил информацию о военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных азербайджанскими вооруженными силами во время войны (обезглавливание, пытки, унижение тел и т. д.).

Защитник прав человека считает важной помощь посольства Армении в Германии в организации этой дискуссии.

Следует отметить, что доказательства зверств и пыток азербайджанцев, собранные Защитником прав человека Армении, были переданы действующей в Германии организации Amnesty International послом Армении в ФРГ Ашотом Смбатяном.

Заметим, что обсуждение проходило под председательством председателя постоянного комитета Бундестага по правам человека и гуманитарным вопросам Михаэля Брандта, и председателя Комитета по петициям Бундестага Мариан Вендта. В дискуссии приняли участие более 70 немецких депутатов.