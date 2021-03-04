Четверг, 4 Марта 2021 17:37

АрмИнфо.Нужно восстановить ВС Армении, как наиболее боеспособную армию в регионе. Об этом в интервью российским СМИ заявил второй президент Армении Роберт Кочарян, при этотм выразив убеждение, что это возможно сделаь при развитии связей с Россией.

"Мы должны найти формулу такой интеграции с Россией, которая позволит нам восстановить вооруженные силы страны", - сказал Кочарян, которого цитирует РБК.

Экс-глава Армении также прокомментировал продолжающееся с прошлой недели противостояние Генштаба с Пашиняном, заявив, что премьеру стоит извиниться перед поспорившим с ним генералом, который был уволен.

"Премьер признал, что он был не прав (в споре об <Искандерах>. - РБК). Что должен был сделать порядочный человек, имеющий достоинство? Он должен был извиниться перед [уволенным] генералом [Тираном] Хачатуряном, он должен был извиниться перед Генштабом", - считает экс-президент.

Коснувшись подписанного 10 ноября документа, Кочарян заметил, что он изложен на полутора страницах, меж тем как подобные вопросы не решаются полутора страницами, и придется наработать много документов по отдельным деталям.

Второй президент Армении также считает, что несправедливый мир в Карабахе приведет к новой войне. Исходя из сказанного, он подчеркнул важность активизации деятельности Минской группы ОБСЕ.

"Минская группа сейчас нужна. Нужна она и России. В каком направлении пойдет переговорный процесс по статусу Карабаха, трудно говорить. Но мировой опыт показывает, что слишком несправедливый мир не может длиться долго. Если одна из сторон не соглашается с результатом войны, то жди новую войну. Нужно найти политическое решение. И если в Азербайджане будут считать, что они решили карабахскую проблему, то это будет означать обратное, несмотря на сегодняшнюю ситуацию", - отметил Кочарян.

При этом Кочарян отказался давать оценку действия третьего президента РА Сержа Саргсяна, который уступил власть Пащиняну.

"Мы всегда пытаемся искать виновных. Для меня 2018 был непонятный год. Не думал, что нашим народом можно так легко манипулировать. Что применение технологий может быть таким эффективным в армянском обществе. Были проблемы, приведшие к этим процессам. Но здесь были и очевидно применение технологий, геополитика, активное вмешательство внешних неармянских сил ", - сказал Кочарян.

Комментируя требования Генштаба об уходе правительства в отставку, Кочарян выразил убеждение, что генералитет ведет себя слишком сдержанно. По его словам это обусловлено тем, что Генералы не хотят, чтобы их действие воспринималось, как попытка военного переворота. "В то же время не следует бояться словосочетания "военный переворот". В истории немало случаев, когда военный переворот позволял сохранить государственность и обеспечить развитие экономики", - сказал второй президент РА.