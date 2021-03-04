Четверг, 4 Марта 2021 16:30

АрмИнфо.Туркменскую столицу часто называют «городом любви» или «городом влюбленных». С этим связана и одна из легенд туркменского фольклора, согласно которой во времена, когда в Нисе правил Нурахмед, а в Анау – Пирахмед, дочь и сын этих правителей полюбили друг друга вопреки высшей воле.

Зная, что им грозит, они скрылись в пустыне, но, мучимые жаждой, пришли к горам, отыскали одинокий родник, хотели из него напиться, но он иссяк на глазах. Влюбленные шли все дальше и дальше, пока не встретили горную речку, но и она испарилась, едва они припали к воде.

Юноша стал копать, чтобы добраться до подземных источников, чем еще больше разгневал Небеса, и Всевышний направил к ним ангела смерти Азраила. Однако божий посланник не успел осуществить приговор: взглянув на девушку, он сам влюбился, да так, что забыл свое предназначение. И тогда из-под земли забил ключ кристальной чистоты, как сама любовь. Здесь, у чудесного родника, спасшего жизни этим влюбленным, они и решили поселиться, а другие, услышав их историю, тоже потянулись сюда.

Существуют и другие версии происхождения названия Ашхабада, уводящие вглубь веков и тесно связанные с историей туркменского народа. Многие известные ученые — как местные, так и зарубежные — сомневались в принятом в литературе толковании слова «Ашхабад» (туркм. Ашгабат).

Одним из первых был известный языковед первой половины ХХ века А.Поцелуевский, который считал, что «Ашк» является именем одного из парфянских царей. Вслед за ним на парфянское название города указал не менее знаменитый археолог А.Марущенко. Их взгляды разделяли и туркменские ученые С.Агаджанов и О.Гундогдыев. Историк-фарсист Х.Овнук подтвердил, что в персоязычной литературе средних веков династия парфянских царей Арсакидов (Аршакидов) называлась Ашканидами (Ашканы). В армянских источниках средневековья Арсакидов также называли Ашканидами, а самого основателя династии Аршака I — Ашк I.

Данные этнонимики, топонимики, письменных источников, археологии и этнологии прямо указывают на то, что Арсакиды — выходцы из дахо-массагетской (скифо-сарматской) среды, которых называли общим именем «туры» (туранцы), являются предками современных туркмен, которых историк Лев Гумилев называл отюреченными ариями. И столица Туркменистана – Ашхабад находится всего в десятке километров от бывшей резиденции парфянских царей Нисы – духовной столицы Великой Парфянской империи, самого могущественного государства Востока, соперника Рима.

В середине III в. до н.э. на территории нынешнего Ашхабада возникает хорошо укрепленная крепость, построенная по приказу Арсакидов. В средние века крепость превратилась в укрепленный замок местного правителя, который особенно процветал в туркмено-сельджукское время (XI-XII вв.). Укрепление имело круглые башни, выложенные превосходным жженым кирпичом, с прочным фундаментом. Археологи обнаружили множество бронзовых и керамических изделий. Замок находился в центре современного Ашхабада.

На парфянское происхождение названия Ашхабада указывает и сенсационная гипотеза российского журналиста и писателя Владимира Шербакова об Асгарде – городе обожествленных предков асов из скандинавских мифов, который находился на месте древней столицы Парфянского царства — Нисы в предгорьях Копетдага. Писатель пришел к своим открытиям на основе изучения множества письменных источников разных народов.

В XVII веке в Копенгагене была найдена древняя рукопись, содержащая героические песни на древнеисландском языке о богах и героях, о событиях великого переселения народов в первые века нашей эры. Задолго до находки книги, получившей название «Старшая Эдда», а именно в 1222 – 1225 годах, исландский историк и поэт Снорри Стурлуссон, автор исторического труда «Круг земной», собрал книгу древних саг, рассказывавших о тех же событиях.

Саги Снорри Стурлуссона назвали «Младшая Эдда». Скандинавские боги, или иначе асы, в обеих «Эддах» объявляются реально существовавшими людьми, предками скандинавов. Снорри писал: «Страна в Азии к востоку от Танаквисля (Дона) называется Страной асов, или Жилищем асов, а столица страны называлась Асгард. Правителем там был тот, кто назывался Одином».

По мнению В.И. Шербакова, именно культовый центр Ниса описан в «Эдде» как город богов асов Асгард. Асы ушли из Азии из-за экспансии Рима, но вся эта история подтверждает метаисторические связи Азии и Европы. Исследователи считают, что на найденных в Нисе знаменитых сосудах-ритонах из слоновой кости, украшенных рельефными фризами, изображены не греческие боги, а именно асы — Один, Тор, богини, занятые именно тем, чем они занимаются в «Эдде».

А скульптурное изображение головы парфянского воина, которое можно увидеть в Государственном музее Туркменистана, — это часть глиняной скульптуры Одина. В пользу этой гипотезы говорит и историческое название города – Асхабад, где первая часть указывает на асов, а «абад» – традиционное для Ирана и Средней Азии окончание наименования городов.

Как известно, так называли сначала поселение и укрепление, построенные русскими в 1869 г. В 1881-1919 гг. это уже город Асхабад, официально перешедший к России по Ахалскому договору с Персией 21 сентября 1881 г.

С этого года и ведется официальный отсчет истории города. В 1919-1927 гг. он носил имя Полторацк — в честь революционера П.Полторацкого (1888-1918), председателя Совнархоза Туркестанской республики. А с 1927 туркменская столица называется Ашхабад.