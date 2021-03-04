Четверг, 4 Марта 2021 14:29

АрмИнфо.Обстоятельства исхода боевых действий в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха должно устанавливать следствие. Об этом второй президент т Армении Роберт Кочарян заявил 4 марта на пресс- конференции российскими СМИ.

"У меня очень серьезные сомнения. Какая за этим мотивация, должны расследовать следственные органы. У нас есть обоснованные предположения, что здесь что-то произошло не так", - сказал Кочарян, передает ТАСС. Он добавил, что многими военными экспертами армянская армия в последние годы считалась одной из лучших на Южном Кавказе.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, там начались активные боевые действия. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР.

Президент России Владимир Путин, лидер Азербайджана Ильхам Алиев и премьер- министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.

В Армении после подписания заявления начались протесты с призывами к отставке Пашиняна. Оппозиция возложила на него ответственность за условия, на которых он подписал документ.