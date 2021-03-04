Четверг, 4 Марта 2021 14:28

АрмИнфо. Второй президент т Армении Роберт Кочарян не планирует в ближайшее время возглавлять оппозиционное движение. Об этом он заявил в четверг на пресс-конференции российскими СМИ.

"Сегодня оппозиция выработала формат, который нет смысла менять. Ей удалось консолидировать вокруг себя заметную часть нашего общества. Я поддержал этот формат", - сказал Кочарян, передает ТАСС. Он также отметил, что на данный момент не планирует возглавлять какую-либо партию, но и не исключает этого.

Кочарян отметил, что поддерживает формат оппозиционного движения и Вазгена Манукяна в качестве его лидера.

"Я поддерживаю формат, который создало оппозиционное движение, и не считаю, что его надо пересматривать. Вазген Манукян - человек достойный, и он готов взять на себя миссию на год, если все пойдет по плану оппозиции и он возглавит временное правительство. И это тяжелейшая ноша в данной ситуации", - сказал Кочарян.

"Если будут внеочередные выборы, буду участвовать. Я думаю, у меня есть достаточно опыта. Уверен ли я в своей победе? По крайней мере, в выборах еще не проигрывал", - сказал Кочарян, передает ТАСС.

Однако, по словам Кочаряна, для внеочередных выборов существует только один легальный механизм: премьер-министр Никол Пашинян должен уйти в отставку, затем его фракция должна два раза не выбрать нового премьера. После этого запускается процесс внеочередных выборов.

Отметим, что на фоне политического кризиса в республике, который развивается с ноября прошлого года, оппозиционное "Движение за спасение родины", объединившее более десятка партий, провозгласило Манукяна своим кандидатом в премьеры для формирования временного правительства, на случай если действующий глава кабмина Никол Пашинян уйдет в отставку.

В среду СК Армении возбудил уголовное дело в отношении Манукяна по статье уголовного кодекса о призывах к захвату власти и насильственному изменению конституционного строя. Ему может грозить до трех лет тюрьмы. Сам политик отметил, что считает возбуждение дела политически мотивированным.