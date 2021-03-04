Четверг, 4 Марта 2021 12:51

АрмИнфо. Армения шаг за шагом движется к экономическому, социальному и финансовому коллапсу. Об этом 4 марта на брифинге заявил депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Микаел Мелкумян.

Он отметил, что сегодня многие не уделяют этому вопросу серьезного внимания, поскольку речь идет о куда более важной проблеме -

обеспечение безопасности государства. Но одним из компонентов безопасности является экономическая безопасность. При смене власти

потребуются удесерить усилия для выхода из сложившейся ситуации.

По сути, продолжил депутат, по результатам 2020 года и января 2021 года в стране наблюдается двузначный спад экономической активности. И если в 2020 году он по приблизительным данным составил -7,5%, и

если прибавить к нему недополученные 4,5% роста, то в итоге получается цифра около 12% спада ВВП. И если только в марте - мае прошлого года страна ежедневно теряла порядка $40 млн в ВВП, сегодня этот показатель составляет $5-$7 млн ежедневно, поскольку все находятся в состоянии ожиданий. "Есть политический кризис, есть тотальный кризис, в результате чего практически не осуществляются бизнес программы. Люди ждут, что будет. Даже при объявлении даты внеочередных выборов, бизнесмены до завершения этих выборов и формирования правительства не будут осуществлять серьезных инвестиций. Это очевидно, подобные тенденции наблюдаются во всем мире", - заявил оппозиционер. Он напомнил, что ВВП Армении составляет порядка $12 млрд, и если подсчитать потери за декабрь 2020 года, январь и февраль 2021 года выяснится, что страна уже потеряла 10% своего ВВП. А при падении ВВП коммерческие банки начинают оценивать свои риски. Центральный банк и коммерческие банки обладают солидными аналитическими возможностями. Не трудно заметить, продолжил депутат, что в 2020 году объемы выданных потребительских кредитов в Армении по сравнению с 2018 и 2017 годами резко снизились. Сегодня общий портфель кредитов равен приблизительно $8 млрд, из которых $2 млрд - потребительские кредиты. Снижение объемов потребительских кредитов свидетельствуют о снижении доходов граждан, что приводит к росту уровня бедности. В настоящее время коммерческие банки страны заняты поиском кредитоспособных граждан. И если подобная ситуация продолжится еще несколько месяцев, выйти из нее будет очень трудно.

Он констатировал, что страна скатывается в пропасть, в результате чего люди беднеют, драм обесценился по отношению к доллару почти на 10%, заработные платы не растут, а цены, наоборот, повышаются. Оппозиционер добавил, что еще до эпидемии COVID-19 и в довоенный период в три, а то и в четыре раза снизились объемы прямых иностранных инвестиций. И если бы не привлеченные евробонды в $750 млн возникла бы проблема с выплатами в течение ближайших 3-4 месяцев зарплат, пенсий и пособий. Но что будет потом, неизвестно, известно лишь то, что государственный долг страны с 62% вырос до 72%.

В итоге, заявленная властью экономическая революция стала проваленным явлением. Микаел Мелкумян констатировал, что одной из

причин этого явления является крах системы государственного управления. Месяцами государственные чиновники не дают хода инвестиционным программам, идет ли речь о разрешениях на строительство, экспертизах, изменение статуса земель и т.д. "Нынешняя модель системы государственного управления практически не работает. Даже вопрос создания "единого окна" для бизнеса никак не получает своего разрешения. В итоге, все повисает в воздухе. Более того, если тот или иной чиновник начинает серьезно заниматься вопросом, в этом власти усматривают его заинтересованность и возбуждают уголовные дела на предмет выявления коррупционных рисков",

- заметил депутат, добавив, что эта модель разрушает основы государственности, и на этом фоне вряд ли стоит ожидать серьезных инвестиций. Налицо кризис, который должен быть разрешен, выходом из которого могут стать внеочередные парламентские выборы, но с определением форм и методов их проведения, по которым необходимо провести обсуждения.

Отметим, что согласно данным Статкомитета РА, в Армении экономическая активность в январе 2021г к январю 2020г снизилась на

7,5%, а только за январь с.г. снизилась на 47%, против прошлогоднего годового роста на 8,9% и январского спада на 47,8%. В годовом разрезе (январь 2021г к январю 2020г) наибольшим спадом отличился торговый сектор - 15,1%, после которого следуют промышленность - 10,8%, сфера услуг - 10,3%, а в росте удержались сфера строительства

- 0,8% и энергокомплекс - 2,2%. По агросектору данные не опубликованы. Годом ранее (январь 2020г к январю 2019г) рост демонстрировали все сферы: энергокомплекс - 18,7%, промышленность - 13,4%, сфера услуг - 13,2%, торговый сектор - 10,3%, сфера строительства - 7,7%.