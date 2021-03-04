Четверг, 4 Марта 2021 12:47

АрмИнфо. За минувшие сутки в Армении провели 2 922 теста на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась в 491 случае (16,8%). Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения, выздоровело 179 человек, скончались -6.

Число пациентов, получающих фактическое лечение на данный момент превысило 5 тыс. В общей сложности, с момента вспышки пандемии в Армении провели 742 038 тестов на коронавирус, из коих болезнь выявили у 173 307 граждан (23,4%), выздоровело - 164 085 (94,7%), число летальных исходов достигло 3 208 (1,8%).

В этой связи министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян на заседании правительства 4 марта заявила, что в стране вновь наблюдается рост числа заболевания. В частности, по ее словам, если в январе- феврале этого года, из общего числа граждан, сдавших тест на коронавирус, болезнь подтвердилась у 5-6%, сейчас же этот показатель перевалил за отметку 16%.

<По нашим прогнозам, число заболевших в Армении возрастет>, - сказала Аванесян. В этом контексте министр здравоохранения призвала граждан продолжать носить маски, и ужесточить меры контроля со стороны уполномоченных органов за соблюдением санитарно-эпидемиологических правил. <Это не наше решение, это общий подход, который и мы должны применять>, - подчеркнула министр. Она также сообщила, что сейчас Армения находится на этапе подписания договора о приобретении вакцины с российской стороной. <Ожидаем уже в этом месяце поставку первой партии вакцины>, - сказала министр.