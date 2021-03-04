Четверг, 4 Марта 2021 12:42

АрмИнфо.Делегация ЕС в Армении объявила о новом конкурсе заявок в рамках проекта "Результаты, нацеленные на будущее: укрепление потенциала и устойчивости гражданского общества в Армении", в рамках которого организациям гражданского общества дополнительно будет предоставлено 2,76 миллиона евро.

Как сообщается пресс-служба ЕС, конкурс имеет две составляющие: первая касается дальнейшего развития потенциала организаций гражданского общества, а вторая осуществления мониторинга реформ сферы юстиции и полиции при вовлечении гражданского общества.

Заявки можно подаваться до 14 апреля включительно. С деталями конкура можно ознакомиться по следующей ссылке: https://bit.ly/30doA5W.

Стоит также заметить, что RT сегодня сообщило о том, что Госдепартамент США выделит $150 тыс. на укрепление партнёрских отношений Вашингтона и Еревана. Как уточняется в документе, средства пойдут на реализацию программ, которые способствуют <развитию взаимодействия> двух стран.

<Все проекты должны содержать американский культурный аспект или связь с американскими экспертами, организациями и учреждениями, специализирующимися в определённой области, что будет способствовать более глубокому пониманию политики и взглядов США>, - отмечается в тексте.

В Госдепе считают, что потенциальных получателей грантов можно будет привлечь к работе по продвижению общих ценностей Соединённых Штатов и Армении, а также по укреплению безопасности в регионе - речь помимо прочего идёт о восстановлении дружественных отношений армян с жителями Турции и Азербайджана.

Кроме того, деятельность будущих подрядчиков может быть направлена на развитие потенциала армянских СМИ, <демократии, гражданского общества и верховенства права> в стране. На реализацию инициативы, которую будет курировать посольство США в Ереване, планируют выделить до $150 тыс.