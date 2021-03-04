Четверг, 4 Марта 2021 12:34

АрмИнфо. "Предупреждаю, не смейте буффонить в дьявольских угодьях", - заявил 4 марта на пленарном заседании Национального Собрания РА независимый депутат Арман Бабаджанян, комментируя свою вчерашнюю полемику с председателем Высшего судебного совета Рубеном Вардазаряном.

Депутат усмотрел во вчерашних заявлениях главы ВСС угрозы в своей адрес. "Не берите меня на испуг, 2,5 года назад, находясь в неволе, я сидел и с ворами в законе, и с криминальными авторитетами ", - отметил Бабаджанян.

Он также подчеркнул, что всем известно, кто покровительствует нынешнему составу судебной системы. "Так что сидите тихо, и занимайтесь своими делами, мы придем за вами", - пригрозил депутат.

В свою очередь, председатель Национального Собрания РА Арарат Мирзоян отметил, что если депутат усмотрел в выступлениях Рубена Вардазаряна угрозы в свой адрес, может обратиться с сообщением в соответствующие структуры.

Напомним, что накануне на пленарном заседании Национального Собрания Армении развернулись дебаты вокруг председателя Высшего судебного совета Рубена Вардазаряна и его заявления от 15 ноября 2020 года. В своем заявлении Вардазарян призвал судей не поддаваться давлению политических кругов. Заявление совпало по времени с заседанием суда по вопросу об аресте бывшего директора СНБ и давнего друга Вардазаряна - экс-главы СНБ Артура Ванецяна. Напомнив об этом заявлении, накануне депутат НС Арман Бабаджанян заявил, что этим своим обращением глава ВСС даже не подозревает, во что он "вляпался".

Он отметил, что всем известно, кто именно привел Вардазаряна в Высший судебный совет. В ответ председатель Высшего судебного совета заявил, что намерен обратиться в комиссию по этике или в Совет парламента в целях привлечения Армана Бабаджаняна к дисциплинарной ответственности. "С того момента, когда я перестану являться судьей, я отвечу Вам вашими же словами и еще резче", - заявил Вардазарян.

Отметим, что на пленарном заседании НС РА 4 марта обсуждается кандидатура судьи Кассационного Суда. Высший судебный совет выдвинул на должность одного из судей Кассационного суда кандидатуры Самвела Григоряна, Армена Айкянца и Арсена Мкртчяна. Впрочем, Самвел Григорян накануне взял самоотвод.