Четверг, 4 Марта 2021 11:53

АрмИнфо.Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани на встрече с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, в рамках визита в Анкару наряду с другими вопросами обсудил предложенный формат <3 + 3> для сотрудничества на Кавказе, который предусматривает участие Грузии, Азербайджана, Армении, Турции, Ирана и России.

На совместной пресс-конференции после встречи министр иностранных дел Грузии заявил, что, хотя Грузия признательна Турции за инициативу по обеспечению <долгосрочного> мира в регионе, у нее есть <четкая> позиция по участию России в этом формате.

<Для нас объединение в форматы означает, что страны, страны-участницы должны уважать основополагающие принципы международного права, включая признание суверенитета и территориальной целостности стран>,

- заявил Залкалиани, передает Civil.ge.

По его словам, для Грузии сложно представить участие в каком-либо международном формате вместе с Россией для развития экономического сотрудничества, пока не будут предприняты шаги по деоккупации.

Вместо этого министр иностранных дел Грузии предложил, чтобы Тбилиси стал <своеобразной платформой> для Азербайджана и Армении, где можно было бы сотрудничать по проектам в области экономики, бизнеса, культуры и отношений между народами.

Глава МИД Турции, в свою очередь, заявил, что Турция уважает и понимает <осторожный подход Грузии к этому вопросу>. <Когда существуют сложные обстоятельства, я имею в виду Абхазию и Южную Осетию, может быть сложно начать двусторонние переговоры (с Россией), но было бы легче сделать это в многостороннем формате>, - сказал он.

Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция поддерживает территориальную целостность Грузии, а также Азербайджана.

На встрече министры обсудили укрепление стратегического партнерства между двумя странами, двусторонние торгово-экономические отношения, помощь в борьбе с пандемией, а также энергетические проекты с Азербайджаном, в том числе проекты TANAP и нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан.