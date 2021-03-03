Среда, 3 Марта 2021 18:59

АрмИнфо. Давление на Азербайджан в вопросе возвращения армянских пленных со стороны международного сообщества усиливается. Об этом заявил министр иностранных дел Армении Ара Айвазян, отвечая на вопросы депутатов в Национальном

Собрании РА 3 марта. В этой связи он напомнил, что вчера парламент Италии принял резолюцию, в которой призвал руководство Азербайджана скорейшим образом решить данный гуманитарный вопрос.

Министр Айвазян заметил, что для возвращения пленных домой используются многочисленные каналы. Он подчеркнул, что исходя из того, что в регионе Россия имеет большое влияние, данный вопрос поднимается лично со стороны президента РФ, министров иностранных дел и обороны РФ.

Кроме того, он заметил, что тема пленных является ключевой в ходе его телефонных разговоров со странами - сопредседателями Минской группы ОБСЕ на уровне послов и МИД. <По разным направлениям ведется работа с международными организациями, и для Азербайджана этот вопрос становится все более проблематичным>, - заключил он.