Среда, 3 Марта 2021 16:39

АрмИнфо.Конституционный суд - это последняя инстанция, где будет решаться вопрос связанный увольнением начальника Генштаба Армении Оника Гаспаряна.

Об этом в беседе с журналистами на проспекте Баграмяна, где в эти минуты стартует митинг Движения по спасению Родины, заявил единый кандидат в премьер-министры от оппозиции Вазген Манукян, добавив, что именно об этом они говорили сегодня на встрече с президентом РА Арменом Саркисяном.

"Тем, не менее, если всё же премьер-министр РА Никол Пашинян в нарушение закона, всё же подпишет решение об увольнении Гаспаряна, то по моим данным армия не подчинится этому решению. Гаспарян порядочный человек, это не борьба за кресло. Здесь решается вопрос будущего армии", - считает Манукян, который убежден, что если Гаспарян подчиниться, то с его уходом, будут смещены все лица, подписавшие этот документ.

Он также считает, что если всё же Гаспарня вынужден будет уйти, то это будет означать, что президент Армении "ломает армию".

На уточнение, оказывалось ли на президента РА давление по этому вопросу, Манукян отметил, что по его внутреннему убеждению да, однако у него информация об этом нет.

Меж тем на просьбу дать оценку, может ли сегодня власть пойти на какие-либо действия или провокацию в отношении собравшихся демонстрантов, учитывая количество внутренних войск у парламента страны, Манукян выразил убеждение, что нет. "Но, если же всё же это произойдет, то на войне как на войне", - заключил кандидат в премьеры.

Отметим, что сегодня в Национальном собрании вопросы ответы правительству. В парламент должен приехать премьер-министр РА. К парламенту стянуто большое число полицейских. Улицы Демирчяна и Прошьяна закрыты правоохранителями, во дворе НС множество силовиков, в том числе и в масках. Также замечены светозвуковые гранаты на территории парламента.

Заметим также, что сегодня полиция Армении выступила с заявлением, в котором предупредила о возможных провокация, призвав граждан соблюдать закон и правопорядок.