Среда, 3 Марта 2021 14:51

АрмИнфо.Армения как государство и единица государственной идентичности находится на краю пропасти. Такого мнения придерживается бывший Секретарь совета безопасности Нагорного Карабаха Аршавир Гарамян.

Так, по его словам сегодня существует шесть причин, вследствие которых страна катится к национальной катастрофе: отсутствие национальной мечты и как следствие пути для ее достижения; изувечивание национальной веры и церкви; искаженное и непонятное состояние национальной культуры и традиций; фактическая потеря Арцаха и неопределенная ситуация; фактическое забвение Геноцида армян и воспоминание только посредством церемониальных, формальных мероприятий; общенациональное многослойное разделение и атмосфера невыносимой ненависти.

Гарамян также перечислил шесть государственных приоритетов, а именно: глава государства, законодательная власть, исполнительная власть, судебная власть, органы принудительного характера (СНБ, Прокуратура, Полиция, Следственный комитет, Специальная следственная служба) и Вооруженные силы.

"Как видим, в общенациональном поле мы дезорганизованы и недееспособны. Государственные структуры в большинстве своем либо несостоятельны, либо находятся под контролем антинациональных сил и бездействуют. Единственная государственная структура, которая пытается предотвратить падение страны, предотвратить окончательную потерю государственности - это Вооруженные силы РА и армянская армия, в лице Генерального штаба и командования армейских корпусов", - отметил высокопоставленный военный в отставке.

Соответственно, продолжил Гарамян, считаю необходимым добиться устранения антинациональной власти путем системной и синхронной борьбы, а затем - провести внеочередные парламентские выборы путем формирования правительства национального согласия, которое бы гарантировало волеизъявление народа.

При этом он считает, что сформированное по итогам выборов правительство сможет, среди прочих важных вопросов, реорганизовать вооруженные силы Армении для решения региональных и национальных задач