Среда, 3 Марта 2021 14:01

АрмИнфо. Текущий внутриполитический кризис в Армении можно рассматривать под двумя углами. Это внутриполитический, эмоционально-личностный и, конечно, геополитический угол обзора ситуации.

Подобное мнение выразил АрмИнфо ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России, главный редактор журнала <Международная аналитика> Сергей Маркедонов.

Комментируя озвученное 25 февраля Генштабом ВС Армении заявление с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в тот же день осудил "попытку переворота". В этот же в аналогичном духе выступил пресс-секретарь президента Турции. А на следующий день уже сам Реджеп Эрдоган заявил, что "Турция выступает против любых переворотов".

"И для геополитического угла, вне всяких сомнений, существуют свои очевидные резоны. 44-х дневная война существенно изменили положение дел на Кавказе, уничтожив существующий с 1994-го года между Арменией и Азербайджаном статус-кво. И если Москва в итоге подтвердила свою особую роль посредника в мирном урегулировании, то Анкара оформила серьезную заявку на укрепление собственного военно-политического влияния. Причем, не только на Кавказе, но и на постсоветском пространстве в целом", - подчеркнул он.

Как результат сегодняшняя Турция, по оценкам Маркедонова, позиционирует себя на Кавказе уже не только в качестве стратегического союзника Азербайджана. Анкара стремится к определению будущих траекторий и векторов региональной безопасности. И турецкая реакция на последние внутриполитические события в Армении, согласно аналитику, стала весьма показательным подтверждением данных намерений и масштабности аппетитов Анкары.

"Было бы наивным искать или видеть в Турции защитника демократических процессов в соседних странах. Все обеспокоенные заявления турецких первых лиц обусловлены ничем иным как их опасениями возможными внутриполитическими изменениями в Армении. В Анкаре, в частности, опасаются, что смена власти в Армении может привести дезавуированием трехсторонних заявлений от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года", - подчеркнул он.