Среда, 3 Марта 2021 13:22

АрмИнфо. В ближайшие часы президент Армении Армен Саркисян заявит о своем решении по делу о начальнике Генерального штаба Вооруженных сил страны Онике Гаспаряне. Об этом 3 марта журналистам заявил Артур Ванецян - бывший глава Службы Национальной безопасности, лидер партии "Родина", входящей в "Движение по спасению Родины".

Артур Вaанецян отметил, что на встрече обсуждался всего один вопрос - направление президентом РА запроса о конституционности закона "О воинской службе и статусе военнослужащего" применительно к Онику Гаспаряну. Армен Саркисян, по словам экс-главы СНБ, выслушал аргументы представителей Движения и в ближайшие часы выступит с соответствующим заявлением.

Как ранее сообщало АрмИнфо, 2 марта президент Армении заявил, что не подпишет проект указа об увольнении Оника Гаспаряна, и руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 169 Конституции, Президент Республики отдельным заявлением обратится в Конституционный суд с просьбой решить вопрос о соответствии Конституции Закона РА <О военной службе и статусе военнослужащего> от 15 ноября 2017г.

Заметим, что поводом для увольнения начальника Генштаба Армении стало коллективное заявление, сделанное руководящим составом ВС Армении с требованием отставки действующего премьер-министра РА. В заявлении военных от 25 февраля подчеркивался императив ухода Пашиняна, который по их оценке несет угрозу национальной безопасности Армении.