Среда, 3 Марта 2021 12:14

АрмИнфо.Поскольку смертельная пандемия, экономическая и физическая незащищенность и жестокий конфликт опустошили мир в 2020 году, защитники демократии понесли новые тяжелые потери в своей борьбе с авторитарными врагами, сместив международный баланс в пользу тирании. Об этом говорится в докладе "Свобода в мире - 2021: Демократия в осаде" международной организации Freedom House.

Так, в докладе отмечается, что действующие лидеры государств все чаще использовали силу для сокрушения оппонентов и сведения счетов, иногда во имя общественного здравоохранения, в то время как осажденным активистам - без эффективной международной поддержки - грозили суровые тюремные сроки, пытки или убийства во многих ситуациях.

"Эти сокрушительные удары ознаменовали снижение глобальной свободы 15-й год подряд. Число стран, в которых наблюдалось ухудшение, превысило количество стран, в которых наблюдалось улучшение, с самым большим отрывом, зарегистрированным с момента начала отрицательной тенденции в 2006 году. Продолжительный демократический спад углубляется", - пишут аналитик организации, добавляя, что почти 75 процентов населения мира проживало в странах, где зафиксированы ухудшения свободы прошлом году.

Эксперты организации пишут, что расширение авторитарного правления в сочетании с угасанием и непоследовательным присутствием основных демократий на международной арене имело ощутимые последствия для жизни и безопасности людей, включая частое применение военной силы для разрешения политических споров.

"Лидеры Эфиопии и Азербайджана в прошлом году развязали войны в регионах Тыграй и Нагорный Карабах соответственно, опираясь на поддержку авторитарных соседей Эритреи и Турции, таким образом, дестабилизируя и прилегающие районы. Последствия боевых действий разрушили надежды на пробные реформы в Армении, которая вступила в конфликт с азербайджанским режимом из-за Нагорного Карабаха", - отмечается в докладе Freedom House.

В контексте изменяющегося международного баланса, специалисты международной организации вновь коснулись событий в зоне нагорно-карабахского конфликта, отметив, что еще один симптом глобального упадка демократических норм стало применение военной силы авторитарными государствами в прошлом году в Нагорном Карабахе.

Эксперты организации напомнили, что новые боевые действия вспыхнули в сентябре 2020 года, когда азербайджанский режим при решительной поддержке Турции начал наступление с целью урегулирования территориального спора, который не удалось разрешить за эти годы дипломатическим путем с Арменией.

"Как минимум, 6500 военных и сотни мирных жителей были убиты, а десятки тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Значимого международного участия не было, и война прекратилась только тогда, когда Москва навязала план миротворчества обеим сторонам, зафиксировав территориальные завоевания азербайджанских вооруженных сил, но оставив многие другие вопросы без ответа", - констатировали в Freedom House.

При этом аналитики добавляют, что боевые действия в Нагорном Карабахе оказали воздействие на демократию. По их убеждению, конфликт не только укрепил власть авторитарного президента Азербайджана Ильхама Алиева, но и угрожает дестабилизировать власть в Армении.

Во Freedom House заверяют, что улучшения со свободой в Армении стали проявляться после бархатной революции 2018 года, когда и граждане проголосовали за правительство, более ориентированное на реформы.

"Но капитуляция премьер-министра Никола Пашиняна в войне вызвала бурную реакцию среди некоторых его оппонентов, которые штурмовали парламент в ноябре и напали на спикера парламента. Такой беспорядок ставит под угрозу с трудом достигнутый прогресс страны и может спровоцировать цепь событий, которая сблизит Армению с автократическими тенденциями ее соседей", - убеждены специалисты международной правозащитной организации.

Так, согласно шкале Свободы-2021 организации, Армения расположилась на 55 строчке, войдя в состав частично свободных стран, и расположившись между Косово и Непалом.

Соседние Азербайджан и Иран, причисленные к несвободным странам заняли 10 и 16 строчки соответственно. Турция 32 строчка в списке несвободных государств. Лучше всех дела обстоят у Грузии, считающаяся свободной страной. Она расположилась на 60 позиции.

У партнеров Армении по ЕАЭС дела обстоят не оптимистично. Так, все они причислены к несвободным государствам со следующими результатами: Беларусь - 11 место, Казахстан - 23 строчка, Киргизия -28, Россия - 20.

Freedom House в своем ежегодном отчете <Свобода в мире> оценивает доступ людей к политическим правам и гражданским свободам в 210 странах и территориях. Индивидуальные свободы - от права голоса до свободы выражения мнений и равенства перед законом - могут быть затронуты государственными или негосударственными субъектами.