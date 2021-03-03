Среда, 3 Марта 2021 12:12

АрмИнфо. Спикер Национального Собрания РА Арарат Мирзоян 2 марта провел встречу с послом США в Армении Линн Трейси и директором офиса USAID в Армении Дэвидом Хоффманом.

Приветствуя посла, Арарат Мирзоян представил ситуацию после принятия трехстороннего заявления о прекращении огня и подчеркнул, что вопрос возвращения военнопленных и гражданских лиц на родину имеет первостепенное значение для армянской стороны. Спикер парламента выразил надежду, что США будут более активно подключены к скорейшему урегулированию этого вопроса. Мирзоян также отметил, что нагорно­карабахский конфликт нельзя считать урегулированным, пока статус Нагорного Карабаха не будет решен на основе принципа самоопределения народов.

В свою очередь, Линн Трейси отметила, что американская сторона прилагает усилия для содействия возвращению армянских военнопленных.

Дэвид Хоффман представил спикеру программы Агентства в различных областях, в том числе, в программах, направленных на укрепление потенциала парламента.

В ходе беседы стороны обсудили вопросы, связанные с армяно-американской повесткой, а также подчеркнули важность смягчения внутриполитической ситуации в Армении.