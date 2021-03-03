Среда, 3 Марта 2021 12:10

АрмИнфо.Вице-премьер РА Мгер Григорян принял первого посла - резидента Королевства Нидерландов в Армении Николаса Смермерса.

Приветствуя посла, вице-премьер высоко оценил открытие постоянного посольства Нидерландов в Армении и выразил надежду, что присутствие посла в Армении позволит наладить более активные контакты и отношения между двумя странами.

Поблагодарив за прием, посол Нидерландов заверил вице-премьера, что приложит все усилия для развития армяно-голландских отношений.

В ходе встречи вице-премьер представил ситуацию в стране после войны, развязанной Азербайджаном, подчеркнув гуманитарные и социально­экономические проблемы, для решения которых правительство приняло ряд мер.

Обсуждались существующие предпосылки для экономического сотрудничества между Арменией и Нидерландами. Вице-премьер посчитал возможным, в частности, развитие возможного сотрудничества в области сельского хозяйства, представив послу инвестиционный потенциал Армении как страны-члена ЕАЭС.

Была упомянута важность Всеобъемлющего соглашения о расширенном партнерстве между Арменией и ЕС. В этом контексте заместитель премьер- министра представил процесс разработки стратегий в различных областях, разработанных на основе соглашения. Стороны обсудили проводимые реформы в сфере правосудия и углубление сотрудничества в этом направлении.