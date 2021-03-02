Вторник, 2 Марта 2021 18:57

АрмИнфо. Военные "Искандеры" превратились в Армении в политические "Искандеры". Об этом 2 марта с трибуны Национального Собрания РА заявил депутат от оппозиционной фракции <Процветающая Армения> Микаел Мелкумян.

По его словам, сегодня уже в Армении и не знают, как отвечать на запросы стратегического партнера в лице России. Нет ответа и на молчание властей страны на заявления Ильхама Алиева. И если после заявления высокопоставленного чиновника выясняется, что его заявления по Искандерам - это недоразумение, это, по сути, означает, попытку вбить клин в армяно- российские отношения. "Меня очень интересует, кто это ввел в заблуждение высокопоставленного чиновника, и где гарантия того, что парад этих недоразумений не продолжится?",- заявил Микаел Мелкумян.

Напомним, что заявление премьер-министра РА Никола Пашиняна о "невзорвавшихся" или "взорвавшихся на 10%" ракетах стоящих на вооружении армянской армии комплексов <Искандер> было связано с имевшейся у него некорректной информацией. По словам пресс-секретаря политика, ситуацию прояснили в ходе телефонного разговора президента России и премьер-министра Армении. Комментируя сообщение, Дмитрий Песков подчеркнул важность восстановления правды в этом вопросе. В Армении продолжается политический кризис, спровоцированный заявлением Пашиняна об <Искандерах> и последовавшим увольнением замначальника Генштаба страны. 1 марта премьер встретился с президентом страны Арменом Саркисяном, который ранее отказался удовлетворить его прошение об отставке главы Генштаба Оника Гаспаряна.

23 февраля в интервью порталу 1in.am Никол Пашинян сделал резонансное заявление, спровоцировавшее новый виток политического кризиса в Армении. Отвечая на заочный вопрос экс-президента страны Сержа Саргсяна, почему в ходе последнего обострения нагорно-карабахского конфликта армянская армия не использовала <Искандеры> уже на ранней стадии столкновений, премьер- министр упомянул о <невзорвавшихся> или <взорвавшихся на 10%> ракетах российских оперативно-тактических комплексов. В ответ на просьбу журналистов прокомментировать это заявление первый замначальника Генштаба ВС Армении Тиран Хачатрян сказал, что подобного не могло произойти: <Это несерьёзно, невозможно>. Уже вечером 24 февраля президент страны Армен Саркисян по представлению Никола Пашиняна отправил генерал-лейтенанта в отставку.