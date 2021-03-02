Вторник, 2 Марта 2021 17:18

АрмИнфо. <Нет у нас в стране противостояния Армия - Правительство>, - сказал в ходе брифинга 2 марта журналистам вице-спикер Национального Собрания Армении Ален Симонян.

<Вы неверно комментируете заявление армии. Нет противостояния Армия - Правительство. Так как преобладающее большинство поддерживает Никола Пашиняна, то же самое происходит и в армии. Есть проблема исключительно с командованием армии - одним, двумя, тремя представителями>, - сказал он. В этом контексте Симонян подчеркнул, что военные вообще должны быть вне политики.

Касаемо обвинений премьер-министра в том, что призыв руководящего состава Генштаба ВС РА был написан не без участия 3-го президента Армении Сержа Саргсяна, вице-спикер подчеркнул, что заявления Никола Пашиянна никогда не бывают безосновательными.

Отвечая на вопрос журналистов касаемо использования административных ресурсов на транспортировку граждан для участия в митинге, Симонян подчеркнул, что подобные обвинения являются несерьезными. <Об этом можно говорить только в случае если бы людей на митинги привозили на автобусах Министерства обороны, Нацсобрания, Полиции. А когда на площади люди в унисон кричат <Никол - премьер>, и после этого говорить, что их из пункта <А> в пункт <Б> перевозили за счет административных ресурсов для участия в митинге - вообще несерьезно>,

- добавил Симонян.

При этом парламентарий заметил, что решение политических вопросов в стране должно осуществлять посредством выборов. <Другой альтернативы в Армении быть не может. Я изначально был за проведение выборов>, - добавил он.

Резюмируя сказанное, вице-спикер попросил зафиксировать, что по всем проводимым в стране опросам, как оппозиции, так и диппредставительств, независимых общественных организаций, <Гражданский договор> и Никол Пашинян имеет поддержку в 10 раз больше, нежели представители оппозиции.