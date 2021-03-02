Arminfo.info


 Вторник, 2 Марта 2021 17:18
Алина Оганесян

Ален Симонян: "В Армении нет противостояния Армия-Правительство!"

Ален Симонян: "В Армении нет противостояния Армия-Правительство!"

АрмИнфо. <Нет у нас в стране противостояния Армия - Правительство>, - сказал в ходе брифинга 2 марта журналистам вице-спикер Национального Собрания Армении Ален Симонян.

<Вы неверно комментируете заявление армии. Нет противостояния Армия - Правительство. Так как преобладающее большинство поддерживает Никола Пашиняна, то же самое происходит и в армии. Есть проблема исключительно с командованием армии - одним, двумя, тремя представителями>, - сказал он. В этом контексте Симонян подчеркнул, что военные вообще должны быть вне политики.

Касаемо обвинений премьер-министра в том, что призыв руководящего состава Генштаба ВС РА был написан не без участия 3-го президента Армении Сержа Саргсяна, вице-спикер подчеркнул, что заявления Никола Пашиянна никогда не бывают безосновательными.

Отвечая на вопрос журналистов касаемо использования административных ресурсов на транспортировку граждан для участия в митинге, Симонян подчеркнул, что подобные обвинения являются несерьезными. <Об этом можно говорить только в случае если бы людей на митинги привозили на автобусах Министерства обороны, Нацсобрания, Полиции. А когда на площади люди в унисон кричат <Никол - премьер>, и после этого говорить, что их из пункта <А> в пункт <Б> перевозили за счет административных ресурсов для участия в митинге - вообще несерьезно>,

- добавил Симонян.

При этом парламентарий заметил, что решение политических вопросов в стране должно осуществлять посредством выборов. <Другой альтернативы в Армении быть не может. Я изначально был за проведение выборов>, - добавил он.

Резюмируя сказанное, вице-спикер попросил зафиксировать, что по всем проводимым в стране опросам, как оппозиции, так и диппредставительств, независимых общественных организаций, <Гражданский договор> и Никол Пашинян имеет поддержку в 10 раз больше, нежели представители оппозиции.


Лента новостей
Депутат:  Военные Депутат:  Военные "Искандеры" превратились в политические "Искандеры"
Адвокат разъяснил последствия не подписания президентом указа об увольнении начальника Генштаба АрменииАдвокат разъяснил последствия не подписания президентом указа об увольнении начальника Генштаба Армении
Ален Симонян: Ален Симонян: "В Армении нет противостояния Армия-Правительство!"
Президент Армении второй раз отказался подписать указ об увольнении начальника ГенштабаПрезидент Армении второй раз отказался подписать указ об увольнении начальника Генштаба
Ереванский коньячный завод представляет новый вкус в линейке ARARAT Flavors  Ереванский коньячный завод представляет новый вкус в линейке ARARAT Flavors  
Парламент Армении решительно осуждает воспрепятствование Азербайджаном репатриации военнопленных, заложников и других задержанныхПарламент Армении решительно осуждает воспрепятствование Азербайджаном репатриации военнопленных, заложников и других задержанных
Министр труда и социальных вопросов Армении анонсировал реформы в пенсионной системе страныМинистр труда и социальных вопросов Армении анонсировал реформы в пенсионной системе страны
Айк Конджорян: Председатель ОБСЕ Анн Линде не считает решенным карабахский вопросАйк Конджорян: Председатель ОБСЕ Анн Линде не считает решенным карабахский вопрос
Паломники из Нагорного Карабаха в сопровождении российских миротворцев посетили монастырь АмарасПаломники из Нагорного Карабаха в сопровождении российских миротворцев посетили монастырь Амарас
Завтра может состояться встреча премьера Армении с лидером оппозиционной партии для обсуждения  вопроса о внеочередных парламентских выборахЗавтра может состояться встреча премьера Армении с лидером оппозиционной партии для обсуждения  вопроса о внеочередных парламентских выборах
Валентина Матвиенко попросила Сахибу Гафарову оказать содействие в возвращении из азербайджанского плена на родину двух армянских женщинВалентина Матвиенко попросила Сахибу Гафарову оказать содействие в возвращении из азербайджанского плена на родину двух армянских женщин
Заседание по делу по делу второго президента Армении и других отложено на неделюЗаседание по делу по делу второго президента Армении и других отложено на неделю
Лидер сборной Армении может попасть в одну команду с Криштиану РоналдуЛидер сборной Армении может попасть в одну команду с Криштиану Роналду
Обсуждения по проекту заявления НС РА, осуждающего воспрепятствование репатриации военных и гражданских лиц, находящихся в плену в Азербайджане, пройдут в закрытом режимеОбсуждения по проекту заявления НС РА, осуждающего воспрепятствование репатриации военных и гражданских лиц, находящихся в плену в Азербайджане, пройдут в закрытом режиме
ГСЧС Арцаха возобновила поисковые работы в зоне боевых действийГСЧС Арцаха возобновила поисковые работы в зоне боевых действий
Более 180 конгрессменов США призвали администрацию Байдена занять более жесткую позицию в отношении ТурцииБолее 180 конгрессменов США призвали администрацию Байдена занять более жесткую позицию в отношении Турции
В Армении за сутки было выявлено 240 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровело - 227 человекВ Армении за сутки было выявлено 240 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровело - 227 человек
Оппозиционный депутат потребовал отставки председателя НСОппозиционный депутат потребовал отставки председателя НС
Спикер НС РА: Для всех парламентариев предложения открыты, можно сесть и обсудить возможности для разрешения внутриполитического кризисаСпикер НС РА: Для всех парламентариев предложения открыты, можно сесть и обсудить возможности для разрешения внутриполитического кризиса
Эдмон Марукян призвал Никола Пашиняна незамедлительно опубликовать доказательства выполнения Оником Гаспаряном приказа Сержа СаргсянаЭдмон Марукян призвал Никола Пашиняна незамедлительно опубликовать доказательства выполнения Оником Гаспаряном приказа Сержа Саргсяна
Степанакерт: Международное сообщество должно заставить Азербайджан соблюдать свои обязательства по гумправу и вернуть армянских военнопленныхСтепанакерт: Международное сообщество должно заставить Азербайджан соблюдать свои обязательства по гумправу и вернуть армянских военнопленных
Генштаб: Руководящий состав ВС Армении подтверждает свою твердость по поводу оценки сложившейся в стране ситуации Генштаб: Руководящий состав ВС Армении подтверждает свою твердость по поводу оценки сложившейся в стране ситуации
Юрий Хачатуров: Армянская армия била и будет бить турокЮрий Хачатуров: Армянская армия била и будет бить турок
Армен Дарбинян: Шум вокруг Российско-Армянского Университета – следствие отсутствия разъясненийАрмен Дарбинян: Шум вокруг Российско-Армянского Университета – следствие отсутствия разъяснений
Пашинян бросил вызов оппозиции через внеочередные парламентские выборыПашинян бросил вызов оппозиции через внеочередные парламентские выборы
Николай Платошкин: Армянский премьер Пашинян, наверное, не очень разбирается в военных вопросахНиколай Платошкин: Армянский премьер Пашинян, наверное, не очень разбирается в военных вопросах
Бывший министр обороны Армении призывает Союз добровольцев Еркрапа встать на защиту армииБывший министр обороны Армении призывает Союз добровольцев Еркрапа встать на защиту армии
Вопросы развития экономического сотрудничества обсудили министр экономики Армении и посол ФранцииВопросы развития экономического сотрудничества обсудили министр экономики Армении и посол Франции
Артур Ванецян: Оппозиция не готова идти на выборы, организованные Николом ПашиняномАртур Ванецян: Оппозиция не готова идти на выборы, организованные Николом Пашиняном
Министр экономики и сельского хозяйства  Карабаха подал в отставкуМинистр экономики и сельского хозяйства  Карабаха подал в отставку
"Лазаревский клуб" призывает Никола Пашиняна принять единственно правильное решение и уйти
Арам Манукян:  Нельзя вести страну к противостоянию и хаосуАрам Манукян:  Нельзя вести страну к противостоянию и хаосу
Президент Армении и премьер обсудили внутриполитическую ситуацию в странеПрезидент Армении и премьер обсудили внутриполитическую ситуацию в стране
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
Полиция Армении призвала граждан соблюдать правопорядок и не поддаваться на провокации в ходе сегодняшних митинговПолиция Армении призвала граждан соблюдать правопорядок и не поддаваться на провокации в ходе сегодняшних митингов
Парламент Арцаха определили территории, перешедшие под контроль Азербайджана, в качестве оккупированныхПарламент Арцаха определили территории, перешедшие под контроль Азербайджана, в качестве оккупированных
Эдмон Марукян: Выбор стоит между армией и ПашиняномЭдмон Марукян: Выбор стоит между армией и Пашиняном
Депутат: Военные не должны вмешиваться в политику, это недопустимо с точки зрения демократии и КонституцииДепутат: Военные не должны вмешиваться в политику, это недопустимо с точки зрения демократии и Конституции
Депутат: Любое разрешение внутриполитического кризиса приемлемо, если оно совершается на основе консенсусаДепутат: Любое разрешение внутриполитического кризиса приемлемо, если оно совершается на основе консенсуса
Спикер армянского парламента призывает выступить единым фронтом против насилия и угрозСпикер армянского парламента призывает выступить единым фронтом против насилия и угроз
В Кремле удовлетворены заявлениями из Еревана о неправильности у Пашиняна информации по В Кремле удовлетворены заявлениями из Еревана о неправильности у Пашиняна информации по "Искандерам"
Глава ОС: Примененная в Генштабе технология была применена и в Общественном советеГлава ОС: Примененная в Генштабе технология была применена и в Общественном совете
Абсолютное большинство самоубийств в Армении приходится на долю безработных, за которыми следуют пенсионерыАбсолютное большинство самоубийств в Армении приходится на долю безработных, за которыми следуют пенсионеры
Совбез Армении призвал президента подписать указ об увольнении начальника Генштаба ВС РАСовбез Армении призвал президента подписать указ об увольнении начальника Генштаба ВС РА
Группа представителей партии АРФ Группа представителей партии АРФ "Дашнакцутюн" провела акцию с требованием об отставке премьер-министра РА
Эксперт: Обещание Эксперт: Обещание "конца бархата " - вновь отдает популизмом
Тигран Авинян: Совершая революцию в 2018 году, армянское общество решило, что в Армении больше не будет Тигран Авинян: Совершая революцию в 2018 году, армянское общество решило, что в Армении больше не будет "1 марта"
Президент Армении выступил с заявлением в связи со спекуляциями по решению об увольнении начальника Генштаба ВСПрезидент Армении выступил с заявлением в связи со спекуляциями по решению об увольнении начальника Генштаба ВС
В комиссии парламента РА начались обсуждения по проекту заявления НС, осуждающего воспрепятствование репатриации пленных военных и гражданских лицВ комиссии парламента РА начались обсуждения по проекту заявления НС, осуждающего воспрепятствование репатриации пленных военных и гражданских лиц
Священнослужитель Тер-Кюрех погиб в ДТП на трассе Севан-ЕреванСвященнослужитель Тер-Кюрех погиб в ДТП на трассе Севан-Ереван
В парламентской комиссии обсужден проект нового Уголовного кодекса АрменииВ парламентской комиссии обсужден проект нового Уголовного кодекса Армении
Алексей Оверчук: 1 марта состоится очередное заседание трехсторонней рабочей группы по Нагорному Карабаху на уровне вице-премьеровАлексей Оверчук: 1 марта состоится очередное заседание трехсторонней рабочей группы по Нагорному Карабаху на уровне вице-премьеров
Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между ЕС и Арменией вступило в силуСоглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между ЕС и Арменией вступило в силу
Высокопоставленные военные продолжают выражать поддержку заявлению Генштаба Армении с требованием отставки ПашинянаВысокопоставленные военные продолжают выражать поддержку заявлению Генштаба Армении с требованием отставки Пашиняна
РУСАЛ вошел в экологическую десятку ForbesРУСАЛ вошел в экологическую десятку Forbes
СНБ Армении опровергает информацию о въезде в страну спецгруппа ВС Турции, а МИД - журналистовСНБ Армении опровергает информацию о въезде в страну спецгруппа ВС Турции, а МИД - журналистов
Экс -советник президента Карабаха: У Азербайджана появились возможности для шантажаЭкс -советник президента Карабаха: У Азербайджана появились возможности для шантажа
С момента вспышки пандемии коронавируса число заболевших в Армении превысило 172 тыс.С момента вспышки пандемии коронавируса число заболевших в Армении превысило 172 тыс.
Президент РА: Противоречия не должны переходить в атмосферу нетерпимости, взаимной ненависти, конфронтации и разногласийПрезидент РА: Противоречия не должны переходить в атмосферу нетерпимости, взаимной ненависти, конфронтации и разногласий
Температура воздуха в Армении на ближайшие пять днейТемпература воздуха в Армении на ближайшие пять дней
Читать больше


Эксперты
Эксперт: Обещание Эксперт: Обещание "конца бархата " - вновь отдает популизмом
Российский политолог: Заявление военных стало закономерным ответом на попытку Пашиняна уклониться от ответственности за поражениеРоссийский политолог: Заявление военных стало закономерным ответом на попытку Пашиняна уклониться от ответственности за поражение
Глава ОС: Оттягивая войну 20 лет, Кочарян и Саргсян лишь перенесли ее на 2020 годГлава ОС: Оттягивая войну 20 лет, Кочарян и Саргсян лишь перенесли ее на 2020 год
Эксперт: Появление Ирана в ЕАЭС в интересах АрменииЭксперт: Появление Ирана в ЕАЭС в интересах Армении
Айк Демоян: За президентом Азербайджана нет особой мотивации и потенциала для противодействия планам МосквыАйк Демоян: За президентом Азербайджана нет особой мотивации и потенциала для противодействия планам Москвы
Читать больше
Комментируемые
Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для РоссииПолковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в АрцахТретий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса естьБорис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений БакуЛапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия АзербайджануВ Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов АрцахаСбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
Подразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противникаПодразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противника
Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мираПрезидент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная войнаГрачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и АзербайджаномПариж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяцаГлава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликтаЕреван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасностиРоберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности