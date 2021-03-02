Вторник, 2 Марта 2021 17:05

АрмИнфо.Президент Армении Армен Саркисян придает важность скорейшему разрешению политического кризиса, связанного с увольнением начальника Генштаба Вооруженных сил РА Оника Гаспаряна. Об этом говорится в заявлении пресс-службы президента РА.

При этом в администрации президента отметили, что с этой целью, Саркисяном были проведены встречи с премьер-министром, генерал-полковником Оником Гаспаряном и высшим командованием Вооруженных сил. Были изучены причины непринятия премьер- министром возражений президента по проекту указа об отставке.

"Очевидно, что нынешняя ситуация является результатом разногласий между политическими и военными деятелями в военный и послевоенный период, иногда с очень персонализированными подходами. Не можем также игнорировать с юридической точки зрения проблематичные толкования, юридическую практику и возможные пробелы в законе которые легли в основу для возражения против подписания указа", - отметил Саркисян.

Вместе с тем он напомнил, что в своих предыдущих заявлениях подчеркивал, что скорейшее урегулирование вопроса в рамках Конституции имеет первостепенное значение для безопасности и стабильности Армении и Арцаха. При этом Саркисян добавил, что существует абсолютная необходимость сохранить государственность, предотвратить дальнейшее разделение общества, восстановить единство людей, восстановить общественную солидарность, выйти из неопределенной ситуации, прийти к окончательному решению.

"Президент республики принял решение не подписывать проект указа", - говорится в заявлении Саркисяна, при этом добавляется, что руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 169 Конституции РА он обратится в Конституционный суд для определения конституционности этого вопроса.

" Президент Республики, будучи верным своим обязательствам, продолжит шаги, направленные на дальнейшую стабилизацию ситуации, призывая всех, используя институт Президента в качестве платформы, вести переговоры для поиска всеобъемлющего решения всех существующих проблем", - резюмировал Саркисян.

Отметим, что 28 февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян второй раз отправил президенту РА проект указа об увольнении с должности начальника Генштаба РА. Поводом для такого решения стало заявление, распространенное Генштабом РА 25 февраля. Тогда начальник Генштаба и 40 высокопоставленных офицеров выступили с совместным заявлением, в котором призвали премьера уйти в отставку. Пашинян воспринял этот призы как "попытку военного переворота" и подписал указ об увольнении Гаспаряна. Однако, 27 февраля президент РА с возражениями отклонил проект указа об увольнении Гаспаряна.

Накануне и Совбез Армении призвал президента подписать указа об увольнении Гаспаряна, подчеркнув неприемлемость вмешательства армии в политические процессы в стране