Вторник, 2 Марта 2021 15:26

АрмИнфо.Армянская делегация была самой активной на зимней сессии Парламентской Ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ). Об этом в ходе пресс-конференции 2 марта заявил глава армянской делегации ПА ОБСЕ Айк Конджорян.

В частности, он отметил, что в целом Армения провела 8 выступлений в рамках зимней сессии, 7 из коих со стороны парламентариев <Гражданского договора>, и 1 - <Просвещенной Армении>.

<Красной нитью прошли через наши выступления вопросы, связанные с армянскими пленными, искусственным затягиванием процесса их возвращения азербайджанской стороной, жестоким с ними обращением, военной агрессией Азербайджана в направлении Хцаберда после подписания трехстороннего заявления о прекращении огня. Говорилось о вовлечении иностранных боевиков, определении статуса Арцаха и права арцахского народа на самоопределение>, - сообщил он, отметив, что данная сессия ПА ОБСЕ была приурочена коронавирусу и его последствиям.

Он рассказал, что в первый день имел 3 выступления, в результате которых велись горячие дискуссии с азербайджанской и турецкой делегациями.

В качестве результатов выступления армянской делегации Конджорян сообщил, что о необходимости возвращения армянских пленных стали говорить и представители делегаций других стран, в частности Бельгии и Швеции. <Министр иностранных дел Швеции, которая является и председателем ОБСЕ Анн Линде отметила, что мы далеки от решения карабахского конфликта, подчеркнув, что данный вопрос может быть разрешен исключительного посредством переговорного процесса в рамках формата Минской группы ОБСЕ>, - рассказал он, отметив, что противоположенное мнение выражали представители азербайджанской и турецкой делегаций.

Представители армянской миссии в ходе пресс-конференции отметили, что усилия в работе с международным сообществом должны быть непрерывными, чтобы Азербайджан как можно скорее выполнил свои обязательства, в первую очередь связанные с возвращением армянских пленных домой.