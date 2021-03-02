Вторник, 2 Марта 2021 14:14

АрмИнфо. Заседание Ереванского суда общей юрисдикции по делу о предполагаемом нарушении конституционного строя (по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна и других) отложено на неделю.

Как сообщается на сайте офиса второго президента РА, соответствующее решение приняла судья Анна Данибекян из-за отсутствия на заседании экс-вице-премьера Армена Геворкяна.

Судья Данибекян сообщил, что поступило ходатайство о переносе заседания от адвоката Геворкяна Эрика Алексаняна, к которому были приложены медицинские документы, касающиеся состояния здоровья его подзащитного.

Алексанян сообщил, что 28 февраля у Армена Геворкяна были проблемы со здоровьем, а вчера поднялась температура. Сегодня утром он сдал тест на коронавирус, результаты которого будут через несколько часов.

Учитывая, что слушания не могут продолжаться без участника процесса Армена Геворкяна, заседание перенесено на 9 марта, в 13:00.

Напомним, что предыдущее заседание по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна и других не состоялось из-за отсутствия адвоката бывшего вице-премьера Армена Геворкяна, Эрика Алексаняна.