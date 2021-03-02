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АрмИнфо.Глава партии "Просвещенная Армении" Эдмон Марукян призвал премьер-министра РА Никола Пашиняна незамедлительно опубликовать доказательства выполнения начальником Генштаба РА Оником Гаспаряном приказа третьего президента Армении Сержа Саргсяна.
"Никол Пашинян заявил, что начальник Генштаба Оник Гаспарян, распространив известное заявление, выполнил приказ Сержа Саргсяна. Немедленно требуем от Никола Пашиняна опубликовать доказательства выполнения Оником Гаспаряном приказа Сержа Саргсяна. А мое вчерашнее предложение о внеочередных выборах все еще в силе", - написал Марукян на своей странице в Facebook.
Отметим, что премьер-министр Армении Никол Пашинян во время митинга на площади Республики в Ереване 1 марта заявил о том, что Оник Гаспарян выполняет приказы бывших властей, причастных к событиям 1 марат 2008 года, и в частности в частности Сержа Саргсяна. Он призвал президента уволить Гаспаряна, а остальных военных, подписавших заявление вернуться к своей работе. "Заявление Генштаба делает смещение Оника Гаспаряна с поста начальника Генерального штаба неизбежным, так как в Армении не может быть главы Генштаба, выступающего с политическим заявлением, по наущению Сержа Саргсяна и бывших властей", - сказал Пашинян, при этом назвав Гаспаряна предателем.
После этого, Генштаб Армении выступил с новым заявлением, подчеркнув, что их требование от 25 февраля о незамедлительной отставке Пашиняна остается в силе и они непоколебимы в этом вопросе
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|Спикер НС РА: Для всех парламентариев предложения открыты, можно сесть и обсудить возможности для разрешения внутриполитического кризиса
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|Эдмон Марукян: Выбор стоит между армией и Пашиняном
|Депутат: Военные не должны вмешиваться в политику, это недопустимо с точки зрения демократии и Конституции
|Депутат: Любое разрешение внутриполитического кризиса приемлемо, если оно совершается на основе консенсуса
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|Президент Армении выступил с заявлением в связи со спекуляциями по решению об увольнении начальника Генштаба ВС
|В комиссии парламента РА начались обсуждения по проекту заявления НС, осуждающего воспрепятствование репатриации пленных военных и гражданских лиц
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|В парламентской комиссии обсужден проект нового Уголовного кодекса Армении
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|Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между ЕС и Арменией вступило в силу
|Высокопоставленные военные продолжают выражать поддержку заявлению Генштаба Армении с требованием отставки Пашиняна
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|Оппозиционный депутат призывает власти пойти на внеочередные парламентские выборы
|На контрольно-пропускном пункте "Верхний Ларс" по-прежнему наблюдается скопление грузовиков
|Омбудсмен Армении продолжает привлекать внимание на нарушение прав жителей приграничных Сюника и Гегаркуника
|МИД Армении: Дальнейшее затягивание возвращения военнопленных представляет собой прямой вызов РФ, в качестве гаранта выполнения трехстороннего заявления
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