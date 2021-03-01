Понедельник, 1 Марта 2021 10:35

АрмИнфо. Тот факт, что процесс "определения" границ с Азербайджаном в Сюникской и Гегаркуникской областях Армении не исходит из верховенства закона и противоречит основам международного права, подтверждается также грубыми

социально-экономическими нарушениями прав жителей приграничных сел, в том числе и права на собственность. Об этом говорится в заявлении Омбудсмена Армении Армана Татояна.

В этой связи Омбудсмен перечисли некоторые из проблем, с которыми сегодня сталкиваются жители сел Сюникской и Гегаркуникской областей РА.

В частности:

1) лицо имеет юридический документ, подтверждающий регистрацию его права на дом или землю (например, кадастровое свидетельство), но лишено этого имущества, поскольку физически оно считается "азербайджанской" территорией (например, села Шурнух, Воротан Сюникской области).

2) у человека есть документ, подтверждающий его право на землю, но он не может, например, пользоваться своей землей, потому что она находится под прямым огнем азербайджанских ВС и, кроме того, они регулярно стреляют (например села Срашен, Шикаох, Неркин Ханд, Аравус, Воротан, Егвард, Агарак Сюникской области; а также Кут, Норабак и в целом почти все приграничные села Гегаркуникской области).

Та же проблема относится к земле, находящейся в общественной собственности, и возможностям ее использования.

3) Коммерческой компании была выделена земля по решению правительства, но компания не может ее использовать, так как часть этой конкретной территории оккупирована ВС Азербайджана (например, Соткская община Гегаркуникской области).

4) Люди были лишены возможности пользоваться пастбищами, лугами и садами, потому что они либо находятся под контролем Азербайджана, либо находятся под мишенью их ВС (все населенные пункты на границе Гегаркуника и Сюника).

"В ответ на эти проблемы некоторые стороны указывают, что, поскольку эти решения основаны на топографических картах и в дополнение использовании GPS и Google Maps, они в любом случае должны быть приняты.

На самом деле международные правила устанавливают совершенно иной подход. Кадастровые документы или кадастровые карты должны стать основой для подготовки обсуждений и переговоров. Они должны лежать в основе исходных (стартовых) позиций сторон.

Согласно международным правилам, кадастровые документы, связанные с имущественными правами приграничных жителей, их землями и домами (даже адресами), должны быть заранее изучены и зарегистрированы.

Необходимо просчитать, какие возможные проблемы могут возникнуть у людей, и только потом готовиться к международным или межгосударственным дискуссиям", - подчеркнул Татоян.

Ключевым вопросом является то, продолжил Омбудсмен, что процесс демаркации границы не может нарушить нормальную жизнь приграничных жителей, их традиционный образ жизни и права.

По его словам и вопрос здесь не только о правах на дома и землю, но и на водные ресурсы, средства к существованию и так далее.

"Также необходимо рассчитать все возможные убытки, которые может понести человек или лицо, занимающееся бизнесом. Все это также должно стать предметом международных переговоров и дискуссий.

Для человека не может быть условий, которые нарушают его нормальную жизнь в его собственном постоянном месте жительства только потому, что его права собственности не были приняты во внимание из-за какого-то межгосударственного процесса разграничения.

Весь процесс должен быть организован таким образом, чтобы у людей возникали не всё новые проблемы, а наоборот, сводились к минимуму все неудобства.

Эти правила закреплены в директивах ОБСЕ и ООН, в решениях Международного Суда и в документах других международных организаций",- констатировал Татоян.