Суббота, 27 Февраля 2021 13:36

АрмИнфо.Иностранные боевики, вовлеченные в нагорно-карабхский конфликт, которые еще находятся в регионе, должны немедленно и полностью быть выведены. Об этом говорится в распространенном заявлении ЕС.

Вместе с тем, Евросоюз подчеркивает необходимость соблюдения международного гуманитарного права и призывает к полному выполнению положений трехстороннего заявления о прекращении огня (от 9 ноября 2020 года), в частности касающихся обмена военнопленными и возвращении останков тел погибших солдат. <ЕС призывает к переговорам для полного урегулирования конфликта, что приведет к прочному миру в регионе>, - отмечено в заявлении