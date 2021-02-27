Суббота, 27 Февраля 2021 12:31

АрмИнфо. В связи с 33-й годовщиной погромов армян в городе Сумгаит с 27 по 29 февраля 1988 года премьер-министр Армении Никол Пашинян вместе с председателем Национального Собрания Араратом Мирзояном, вице-премьером Тиграном Авиняном и другими высокопоставленными должностными лицами посетили мемориальный комплекс Цицернакаберд, воздав дань уважения памяти жертв этого преступления.

Согласно сообщению пресс-службы парвительства, Никол Пашинян возложил венок и цветы к памятникам, увековечивающим память жертв.

Напомним, что беспорядки на этнической почве в городе Сумгаит Азербайджанской ССР произошли 27-29 февраля 1988 года. Они сопровождались массовым насилием в отношении армянского населения, грабежами, убийствами, поджогами и уничтожением имущества.

По выражению британского журналиста Тома де Ваала, эти события стали "первой в современной советской истории вспышкой массового насилия>. Сумгаитский погром явился знаковым событием и поворотным пунктом в обострении межнационального конфликта в Закавказье, вызвавшим первые потоки армянских беженцев из Сумгаита в Степанакерт и в Армению. По официальным данным Генпрокуратуры СССР, в ходе беспорядков погибли 26 граждан армянской национальности, более ста человек были ранены. По неофициальным же оценкам число убитых армян исчисляется сотнями. В ходе операции по наведению порядка телесные повреждения различной степени тяжести получили 276 военнослужащих. 29 февраля 1988 на заседании Политбюро ЦК КПСС в Москве было официально признано, что массовые погромы и убийства в Сумгаите осуществлялись по национальному признаку.