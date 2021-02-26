Пятница, 26 Февраля 2021 18:55

АрмИнфо.В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) выразили крайнюю обеспокоенность последними событиями в Армении.

Так, в распространенном заявлении содокладчиков (ПАСЕ) по мониторингу Армении Борианы Оберг и Киммо Кильюнена, в частности, говорится: "Мы крайне обеспокоены последними событиями в Армении. В частности, мы считаем недопустимым опубликованное в четверг Генеральным штабом Вооруженных сил заявление, призывающее к отставке демократически избранного правительства. Призываем все политические силы и государственные институты в полной мере соблюдать демократические принципы и положения конституции Армении, принять все необходимые меры к немедленной деэскалации нынешней ситуации".

При этом содокладчики подчеркнули, что Армения проходит через очень трудную фазу своей новейшей истории, и она больше, чем когда-либо, нуждается в успокоении, сдержанности, мудрости, а также в полной поддержке ее всеми сторонами с тем, чтобы возобладали демократические принципы, что позволит урегулировать нынешний политический кризис.