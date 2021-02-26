Пятница, 26 Февраля 2021 18:50

АрмИнфо.Генеральный секретарь института омбудсмена (ЕОИ) Йозеф Зигелe призвал Азербайджан немедленно освободить армянских военнопленных и мирных жителей, содержащихся в плену после недавнего нагорно-карабахского конфликта.

В заявлении говорится о том, что каждый человек, лишенный свободы в связи с вооруженным конфликтом, должен быть возвращен сразу же после окончания военных действий без каких-либо предварительных условий. Это следует рассматривать исключительно в контексте прав человека и гуманитарного процесса как международное требование к действиям в автоматическом режиме.

Задержки с возвращением армянских военнопленных, мирных жителей унижают человеческое достоинство, серьезно нарушают основные требования, гарантированные Женевскими конвенциями. Это серьезно подрывает послевоенный гуманитарный процесс и международные мандаты, гарантирующие права человека.

Освобождение пленных и их безопасное возвращение требуют немедленного решения, говорится в заявлении Зигелe.