Пятница, 26 Февраля 2021 17:15

АрмИнфо.Азербайджан развязал две широкомасштабные войны против права народа Арцаха на самоопределение, которые привели к гибели десятки тысяч человек. Так пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян ответила на выпады Баку в адрес Еревана по событиям близ Агдама в 1992 году.

При этом она подчеркнула, что Азербайджан несет ответственность за лишения и потери, которые несут народы региона эти три десятилетия.

"В ходе двух войн, развязанных против народа Арцаха, как и в предыдущий период, азербайджанская сторона прибегала к массовым зверствам, включая этнические чистки и военные преступления. Убийство мирных жителей в Гадрутском районе Арцаха азербайджанскими военными во время недавней войны было квалифицированно военным преступлением со стороны авторитетных международных организаций в частности, Верховным комиссаром ООН по правам человека", - подытожила Нагдалян.