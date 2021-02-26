Пятница, 26 Февраля 2021 12:50

АрмИнфо.Президент Армении Армен Саркисян встретится с начальником Генерального штаба Вооруженных сил РА Оником Гаспаряном.Об этом сообщает пресс-служба президента РА.

В администрации президента также подчеркнули, что для того, чтобы снизить напряженность в стране и найти мирное решение сложившейся ситуации, Саркисян инициирует серию обсуждений.

Генштаб вооруженных сил Армении 25 февраля выступил с заявлением, в котором потребовал отставки премьер-министра Никола Пашиняна и предостерег его от применения силы против своего народа. Заявление подписали боле 40 высокопоставленных офицеров.

Реагируя на заявление Генштаба, Пашинян призвал своих сторонников собраться на площади Республики, а действия ГШ назвал неудачной попыткой военного переворота. Он также заявил, что освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. Однако, президент Ра до сих пор не подписал решение премьера об увольнении Гаспаряна.

Оппозиция выразила поддержку армии и со вчерашнего вечера перекрыла проспект Баграмяна, установив палатки перед зданием парламента.

Стоит также заметить, что сегодня в СМИ циркулировала информация о том, что Пашинян сегодня утром вызвал к себе Гаспаряна, однако последний отказался явиться в правительство. Гаспарян подчеркнул, что находится на своем рабочем месте и все желающие могут встретиться с ним именно там.