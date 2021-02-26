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АрмИнфо.Президент Армении Армен Саркисян встретится с начальником Генерального штаба Вооруженных сил РА Оником Гаспаряном.Об этом сообщает пресс-служба президента РА.
В администрации президента также подчеркнули, что для того, чтобы снизить напряженность в стране и найти мирное решение сложившейся ситуации, Саркисян инициирует серию обсуждений.
Генштаб вооруженных сил Армении 25 февраля выступил с заявлением, в котором потребовал отставки премьер-министра Никола Пашиняна и предостерег его от применения силы против своего народа. Заявление подписали боле 40 высокопоставленных офицеров.
Реагируя на заявление Генштаба, Пашинян призвал своих сторонников собраться на площади Республики, а действия ГШ назвал неудачной попыткой военного переворота. Он также заявил, что освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. Однако, президент Ра до сих пор не подписал решение премьера об увольнении Гаспаряна.
Оппозиция выразила поддержку армии и со вчерашнего вечера перекрыла проспект Баграмяна, установив палатки перед зданием парламента.
Стоит также заметить, что сегодня в СМИ циркулировала информация о том, что Пашинян сегодня утром вызвал к себе Гаспаряна, однако последний отказался явиться в правительство. Гаспарян подчеркнул, что находится на своем рабочем месте и все желающие могут встретиться с ним именно там.
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|Премьер-министр Армении в очередной раз решил напомнить о финансировании вооруженных сил страны
|Депутат: Необходимо срочно вывести происходящие процессы в стране на политический уровень
|КПП "Верхний Ларс" открыт, но там скопилось более 560 грузовиков
|В Степанакерте подтвердили факт встречи президента Арцаха с начальником Генштаба Армении
|Армянская оппозиция настаивает на отмене режима военного положения
|В ООН и НАТО также выразили обеспокоенность последними событиями в Армении
|Арам I о событиях в Армении: Интересы государства должны быть превыше всего
|Госдеп США напомнил о незыблемых принципах демократии: ВС государства не должны вмешиваться во внутреннюю политику
|Действующий председатель ОБСЕ: Ситуация в Армении должна быть разрешена без насилия
|Президент Армении: Увольнение начальника Генштаба ВС не является очередным кадровым изменением
|Офис Тер-Петросяна: В нынешней напряженной ситуации очень важно всячески избегать гражданской войны в Армении
|Евросоюз: Поддержание демократического и конституционного порядка - это единственный способ, которым Армения может эффективно решить стоящие перед ней проблемы
|Состоялся телефонный разговор Пашиняна и Путина
|Минобороны РФ: Премьер-министра Армении Никола Пашиняна ввели в заблуждение. В ходе Арцахской войны Армения не применяла ракеты комплексов «Искандер»
|Самвел Бабаян: Вместо того, чтобы сплотиться и разработать кризисный план, нам снова преподносят ложные повестки
|Главы оборонных ведомств Армении и России обсудили внутриполитическую ситуацию в Армении
|Алиев грозится кулаком на реваншистские настроения Армении и её союзников
|Эдмон Марукян призвал президента Армении не поддерживать намерение Никола Пашиняна уволить генералов Генштаба ВС
|Посольство США в Армении призывает стороны конфликта к диалогу
|У казино Невады упали доходы, но увеличилась прибыль в сегменте слотов
|Премьер: Нашей волей и нашей решимостью мы не отдадим власть коррумпированному режиму
|Минобороны Армении: неприемлемы любые попытки вовлечь ВС в политические процессы
|Совфед РФ: Ситуация в Армении вызывает большое беспокойство
|Лукашенко заявил о намерении противостоять внешним вызовам, в том числе с учетом опыта Беларуси, России и Армении
|Высокопоставленные полицейские и военные продолжают выражать поддержку Генштабу Армении
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|Генпрокуратура Армении опровергает утверждения оппозиции о готовящихся арестах генералов армянской армии
|Генпрокуратура высказалась по поводу внутриполитической ситуации в Армении
|Ара Айвазян рассказал Сергею Лаврову о текущей ситуации в Армении
|Президент Армении предпринимает срочные шаги для разрядки напряженности и поиска путей мирного урегулирования ситуации
|Глава МИД Турции поддержал правительство Пашиняна: Недопустимо, чтобы военные свергали избранную демократическим путем власть
|Оппозиционные фракции парламента Армении инициируют проведение внеочередного заседания НС по ситуации в стране
|Полиция Армении призывает граждан строго соблюдать общественный порядок
|Генеральный штаб Армении выступил с новым заявлением
|Пашинян: Право народа формировать власть не должно ставиться под сомнение
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|Впредь в Армении регистрацию права собственности на транспортные средства можно будет осуществлять в онлайн-режиме
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|Омбудсмен Армении и ряд политических сил призвали не поддаваться на провокации и действовать в рамках Конституции
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