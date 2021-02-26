Пятница, 26 Февраля 2021 12:34

АрмИнфо.Правящий в Армении парламентский блок "Мой шаг" провалил заседание Совета Национального Собрания, на котором планировалось принять решение о проведении 26 февраля внеочередного заседания НС.

В беседе с журналистами секретарь оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Арман Абовян отметил, что нынешние власти Армении находятся в параллельном миру. Они не в состоянии трезво оценивать ситуацию в стране. Он отказался комментировать приглашение главы армянского правительства к диалогу со всеми политическими силами страны, поскольку, по словам депутат, все заявления представителей властей носят взаимоисключающий характер. "Нет и никакого желания понять логику их действий", - подчеркнул Арман Абовян.

Проблема, по его словам, заключается в том, что и сегодня в очередной раз власти продемонстрировали, что игнорируют важнейший институт власти - Национальное Собрание. По сути, они прибегли к тактике политического бойкота, если вопросы вне их повестки. Он сообщил, что на заседание Совета не пришло не только руководство НС, но и члены Совета. Тем самым, власти в очередной раз доказывают, что сами напрягают ситуацию. "Мы делаем все возможное, чтобы не было столкновений, а чтобы этого не происходило необходимо перевести происходящие процессы в нормальное, понятное поле . Власти же выпали из понятного поля ", - заявил Арман Абовян.

Он добавил, что сейчас речь идет о сложившейся ситуации. Оппозиционные парламентские фракции, используя все конституционные возможности, уже второй день предпринимает шаги по снижению уровня напряженности до минимального уровня с использованием возможностей Национального Собрания.

Депутат выразил сожаление заявлениями властей, и в частности, премьер-министра РА, о попытке государственного переворота. "Они даже не знают, как происходят подобного рода попытки, и не желают знакомиться по этому вопросу с опытом других государств. Между тем, в заявлении военных все четко сказано. Попытки постоянно искать виновных и переворачивать ситуацию с ног на голову приводит к тяжелейшим последствиям. Сегодня мы живем в условиях тяжелейшего кризиса "

Напомним, что сегодня в 11.00 по инициативе оппозиционных фракции "Процветающая Армения" и "Просвещенная Армения" должно было состояться заседание Совета НС, на котором должно было быть принято решение о проведении в 16.00 внеочередного заседания парламента с одним вопросом - отмена режима военного положения.