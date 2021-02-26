Пятница, 26 Февраля 2021 12:20

АрмИнфо. Недавний вердикт суда по делу "Сасна црер" является свидетельством того, что особым изменениям со времен правления Сержа Саргсяна ситуация в Армении не подверглась. Подобное мнение выразил АрмИнфо координатор секретариата всеармянской партии "Сасна црер" Варужан Аветисян.

"В этом свете, сроки заключения, установленные судом для наших друзей, сюрпризом для нас не стали. Все было решено еще при Серже Саргсяне. И в стране, продолжающейся оставаться полуколонией России, каких-либо изменений в отношении людей, восставших против колониальной администрации и ее планов быть просто не могло. Соответственно, наша свобода второстепенна и производна от перспектив освобождения Армении от статуса полуколонии", - подчеркнул он.

Напомним, что 24 февраля Суд общей юрисдикции Еревана признал членов вооруженной группы "Сасна црер" в захвате заложников, незаконном хранении, краже оружия и убийстве. Решением суда Павлик Манукян осужден на 10, Варужан Аветисян на 7 лет и 4 месяца лишения свободы. Смбата Барсегяна суд признал виновным в убийстве двух полицейских - Артура Ванояна и Юрия Тепаносяна, приговорив его к 25 годам тюрьмы. Гагик Егиазарян осужден на 7 лет и 5 месяцев, Арег Кюрегян на 7 лет и 1 месяц, Армен Билян на 4 года, Седрак Назарян на 8 лет и 2 месяца, Эдвард Григорян на 6 лет и 6 месяцев, Мхитар Аветисян на 7 лет и 6 месяцев заключения. Все они осужденные не признают себя виновными и намерены обжаловать приговор в Апелляционном суде.

По оценкам Аветисяна, зависимость Армении от России по итогам 44-х дневной войны существенно усилилась. И страна постепенно превращается в разменную монету в политических торгах между Москвой и Анкарой. Соответственно растет и угроза попытки задействования опробованного в Арцахе сценария уже на остальной территории Армении.

Озвученную на днях министром обороны Армении Вагаршаком Арутюняном необходимость расширения российского военного присутствия в Армении, Аветисян охарактеризовал как часть процесса по превращению ВС Армении в придаток российской армии. На его взгляд, это часть процесса по сокращению, выводу армянской армии из Арцаха. Более того, в результате передислокации части 102-й РВБ из Гюмри на юг Армении, по словам оппозиционного политика внезапно выяснилось, что "турки нас больше не съедят".

"В свете всех последних процессов, мы уже заявили о начале нового этапа в нашей национально-освободительной борьбе. Он стартует 16-го марта в день заключения русско- турецкого, Московского договора. Будут и митинги, и другие акции протеста. Мы продолжаем развивать пропаганду с целью поднять наш народ на ноги и освободить нашу страну от колониального режима. Действуя в ситуации гибридной войны, мы прекрасно понимаем все сложности на этом долгом пути", - заявил он.

По словам Аветисяна, в кампании против "Сасна црер" задействованы медиа, "аналитики", "политологи", юристы, чиновники различного калибра. Все они преследуют одну цель - дискредитировать, соответственно, нейтрализовать национально- освободительное движение. Подобное положение дел с участием главы действующей власти длится уже почти 5 лет. И, по его оценкам, оно уже стало для "цреровцев" закономерным.